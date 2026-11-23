Les Wizards sont-ils enfin lancés ? Après une série noire de huit défaites consécutives, Washington commence enfin à justifier l’enthousiasme qui entourait la franchise avant le début de la saison.

En effet, l’équipe de la capitale a arraché deux succès face à Toronto puis Chicago, avant de signer son premier match référence de l’exercice contre Orlando. Malgré la bonne forme des Floridiens, qui restaient sur cinq victoires en six matchs, les locaux n’ont pas tremblé une seconde.

Et cela, grâce à une adresse exceptionnelle à longue distance. Antépénultième équipe dans l’exercice depuis le début de la saison, Washington a pourtant brillé derrière l’arc dimanche, scorant 22 tirs primés sur 39 tentatives !

Résultat d’un ballon qui a beaucoup bougé, avec 31 passes décisives réalisées par les protégés de Brian Keefe. Un motif de soulagement pour cette équipe qui avait déçu dans le partage du cuir pour lancer sa saison.

« J’ai adoré notre circulation de balle », a déclaré le technicien. « J’ai adoré notre rythme de jeu et notre rapidité dans la prise de décision, qui nous ont permis de nous créer de très bonnes situations de tir en catch-and-shoot, que nous avons su concrétiser. Nous avons su répondre à chacune de leurs accélérations. »

La défense comme fer de lance

Meilleur scoreur de la soirée, Kyshawn George (24 points) a trouvé la mire à six reprises derrière l’arc. Mais c’est bien par la défense que l’ancien Chalonnais pense que le renouveau des Wizards pourra se confirmer.

« Il n’y a pas de recette miracle [pour se sortir d’une mauvaise passe] », a expliqué le Suisso-Canadien. « Il faut simplement faire le travail. Bien défendre sur son adversaire direct, rester devant lui, terminer les possessions défensives, courir sur le terrain, exécuter les systèmes et faire les choses simples. »

Pour la troisième fois de suite, ils ont concédé moins de 100 points. Scénario dans lequel ils se sont toujours imposés cette saison. Difficile donc de ne pas voir la défense comme le principal levier du plafond de ces Wizards.

« S’il y a un domaine sur lequel nous devons nous appuyer, c’est bien la défense », a conclu Brian Keefe. « Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous avons encore une marge de progression dans ce secteur. Mais ce sont justement ces habitudes et cette régularité que nous voulons instaurer durablement au sein de cette équipe. »