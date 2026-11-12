Chez les Wizards, le ballon ne tourne pas rond

Il restait 14 secondes sur la possession quand KyShawn George a hérité du cuir. Plutôt que de servir Carlton Carrington en sortie d’écran, Alex Sarr sur le « pick-and-roll » ou même Bilal Coulibaly, laissé ouvert derrière l’arc, l’ailier des Wizards a préféré garder le ballon et shooter à 3-points. Une grosse brique.

Cette action résume bien l’entame de quatrième quart-temps de Washington sur le parquet des Pacers. « Ce qui a fait la différence dans ce match, c’est que notre jeu s’est figé au début du quatrième quart-temps. La circulation de balle que nous avions en deuxième quart-temps n’était plus là », regrette Brian Keefe.

Puis, « ils ont clairement fait un ‘run’ », poursuit le coach des Wizards en parlant du 14-0 infligé par les locaux à ce moment du match, alors que les deux équipes étaient encore à égalité. Le retour en jeu de Trae Young n’a pas directement enrayé les choses.

Sur une autre possession, KyShawn George (25 points à 9/20 aux tirs, 9 rebonds et 6 ballons perdus) a cette fois voulu dribbler entre les jambes, mais un défenseur s’est interposé pour envoyer le ballon en touche. Alors qu’Anthony Davis attendait d’être servi au poste.

« Notre défense n’était pas aussi bien en place que je l’aurais souhaité dans le quatrième quart-temps. Mais le manque de circulation du ballon et quelques pertes de balle ont lancé leur série, et ensuite, nous avons passé le reste du match à courir après le score », analyse encore le technicien de la capitale.

Derniers de la ligue pour les passes effectuées

Sa formation finira par s’incliner de 13 points (114-101), avec un maigre total de 12 passes décisives, révélateur des difficultés collectives des Wizards. Brian Keefe s’interroge pourtant sur ce qui a cloché avec le cinq envoyé pour démarrer cette dernière période.

Car « c’est ce groupe qui nous a vraiment permis de prendre l’avantage (en première période). Vous avez vu comment ils jouaient. Le ballon circulait très vite. Tout est parti de notre défense. Ce groupe était vraiment actif. »

Ce souci dépasse toutefois le cadre de ce seul match. Les Wizards ont beau compter dans leurs rangs l’un des meilleurs passeurs de la ligue, Trae Young (3e avec 8.3 passes), ils figurent en queue de classement pour les passes décisives (22.8 en moyenne, 28e dans la ligue).

Plus révélateur encore : Washington est tout simplement la dernière équipe du championnat pour le nombre de passes effectuées par match. Le problème ne se limite donc pas à la finition des actions : le ballon circule trop peu.

« On a eu de bonnes séquences. Il faut qu’on arrive à être plus réguliers. Quand on y parvient, on est une bonne équipe. Mais il faut être capables de le faire durablement, pendant 48 minutes », réclame le coach.

Avec cinq défaites de rang, les Wizards (4v-8d), désormais 12e à l’Est, seraient bien inspirés de suivre la consigne.