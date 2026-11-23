Sans Giannis Antetokounmpo, touché à l’aine, Erik Spoelstra a choisi de replacer Bam Adebayo au centre du jeu. Pas seulement au sens « géographique » puisque le temps d’un soir, le pivot All-Star est redevenu la véritable plaque tournante de l’attaque de Miami, dans le poste bas comme sur le « pick-and-roll ».

Face à un Thunder très diminué, le capitaine du Heat a répondu avec le 9e triple-double de sa carrière en saison régulière : 24 points, 15 rebonds et 12 passes dans la victoire 123-113.

« C’était presque le Bam de la vieille école », résume Erik Spoelstra. « Nous l’avons beaucoup utilisé comme point d’appui, au poste ou dans le pick-and-roll. Nous l’avons laissé créer, aller dans la raquette, puis jouer à partir de ce que la défense nous proposait. »

Une lecture plus précise des prises à deux

Ce rôle est familier à Bam Adebayo, mais le joueur estime avoir progressé depuis la dernière fois où Miami s’appuyait autant sur sa création.

« Cela fait du bien de revenir à ce rôle de temps en temps », apprécie-t-il. « Il faut simplement effectuer les bonnes lectures. J’ai évolué depuis cette période. Je suis aujourd’hui plus efficace et plus régulier. »

OKC a tenté de le ralentir en envoyant des prises à deux depuis la ligne de fond ou des aides agressives sur ses dribbles. Mais Bam Adebayo joue désormais davantage face au panier, ce qui lui permet d’identifier plus rapidement l’origine de l’aide.

« Lorsqu’il joue dos au panier, il peut parfois être surpris », explique Erik Spoelstra. « Désormais, il fait davantage face à la défense. Il voit ce qui se passe et d’où vient la prise à deux. »

Le travail effectué sur le « spacing » pour associer Bam Adebayo et Giannis Antetokounmpo porte également ses fruits lorsque le Grec est absent. Les coupes sont plus tranchantes et le pivot trouve régulièrement ses partenaires.

« Nous avons énormément travaillé sur notre spacing cette saison », confirme le coach du Heat. « C’est un vrai progrès par rapport à ce que nous proposions il y a encore trois semaines. »

Giannis lui transmet sa brutalité

Bam Adebayo ne s’est pas contenté d’organiser le jeu. Il a davantage attaqué le cercle et provoqué neuf lancers-francs. Une agressivité que son entraîneur relie directement à l’arrivée de Giannis Antetokounmpo.

« Leur mentalité de ‘ground and pound’ commence à déteindre l’un sur l’autre », remarque Erik Spoelstra. « Bam est beaucoup plus déterminé lorsqu’il arrive près du cercle. Il essaie parfois d’aller dunker plutôt que de finir en finesse, et c’est ainsi qu’il provoque des fautes. »

Le technicien exige de ses deux intérieurs une telle puissance physique qu’ils souhaitent qu’ils soient aux soins après chaque rencontre…

« S’ils n’ont pas besoin de glace après le match, cela signifie que nous n’avons pas exploité au maximum leur brutalité », lance-t-il. « Il ne s’agit pas simplement de baisser la tête et de foncer. Il faut jouer avec suffisamment de nuance pour parvenir à cette brutalité. »

Toujours pas satisfait

Cette performance permet au Heat de remporter un 7e match d’affilée et d’afficher désormais un bilan de 10 victoires pour 6 défaites après avoir commencé la saison par quatre revers. Miami mène également de bout en bout pour la troisième rencontre de suite, une première dans l’histoire récente de la franchise.

Mais Bam Adebayo refuse de se satisfaire de cette dynamique. Le Thunder inscrit 33 points dans le dernier quart-temps et réussit 16 paniers à 3-points, soit un de plus que la limite fixée par le Heat.

« Je suis heureux que nous gagnions, mais je veux que nos victoires nous ressemblent, qu’elles ressemblent à de la domination », prévient-il. « Je veux ressentir cette présence physique et cet effort pendant 48 minutes. Pour le moment, nous ne les montrons que par séquences. »

Miami possède déjà l’une des meilleures attaques de la ligue. Son capitaine vise désormais le Top 10, puis le Top 5 défensif.

« Nous sommes sur les bons rails, mais il nous reste beaucoup d’étapes », conclut Bam Adebayo. « C’est simplement plus agréable d’étudier la vidéo après une victoire qu’après une défaite. »

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19.8 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23.3 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33.6 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33.5 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32.6 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34.6 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34.0 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34.3 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32.4 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1 2026-27 MIA 16 32.6 53.6 24.5 75.2 2.8 5.4 8.2 3.7 2.3 2.1 1.4 0.8 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.