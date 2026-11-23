Les premiers pas sur le marché mondial de la Harden Vol. 11 sont imminents ! James Harden, qui avait déjà présenté le modèle cet été, a porté sa 11e chaussure signature signée adidas en match pour la première fois il y a dix jours sous un premier coloris « Royalty » en bleu roi et blanc.

Vendredi, l’arrière des Cavs a frappé fort en signant un match à 51 points face à Indiana, le tout en portant une nouvelle version aux pieds baptisée « Rockstar », 100% noire. Cette Harden Vol.11 reste dans la lignée « futuriste » des derniers modèles de la collection, tout en adoptant un design clairement revisité. La tige en cuir est ainsi assortie d’une superposition polyréthane pour créer un effet « Wavy ».

Le col chaussant ne bouge pas en revanche, avec une mention « UNO » sur la languette (reprenant la devise du joueur : « Under No One », tout comme les trois bandes présentes à la base du talon.

La Harden Vol. 11 est pour l’instant annoncée pour décembre en sortie mondiale, sans davantage de précision.

(Via ESPN)