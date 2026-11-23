Et de 24 ! La collection signature de LeBron James vient d’accueillir la petite dernière, la LeBron XXIV, modèle qui se démarque comme étant la plus légère de la gamme de la superstar des Sixers. Le King a déjà eu plusieurs occasions de la porter en match sous ses nouvelles couleurs de Philadelphie. Place à sa sortie mondiale à présent !

Ce qui fait la spécificité de cette 24e LeBron, et en fait surtout la plus légère, c’est sa tige en «KingKnit» à trois couches, combinant deux types de mesh, qui permet d’alléger la chaussure au maximum.

La semelle intermédiaire amovible React sur toute la longueur et équipée deux unités « Air Zoom », sous le talon et l’avant du pied pour assurer confort et qualité de rebond, avec en prime un cambrion pour la stabilité.

La LeBron XXIV sort sous ce premier coloris « Stars » avec sa tige en bleu ciel et blanc complétée par des finitions en noir. Le logo « crown » apparaît en doré sur la languette, où se trouve également la mention « XXIV ».

La LeBron XXIV « Stars » est à retrouver au prix de 200 euros sur Basket4Ballers (uniquement en magasin) et sur le site officiel de Nike France.