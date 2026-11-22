Avec la demande de transfert de Dejounte Murray et un début de saison compliqué, les Pelicans continuent d’alimenter les rumeurs de transfert. Mais si les dirigeants de New Orleans semblent disposés à se séparer de leur meneur, ils se montrent beaucoup moins ouverts concernant Trey Murphy III et Herb Jones.

Selon Michael Scotto, de HoopsHype, les Pelicans auraient notamment repoussé plusieurs propositions intéressantes pour Trey Murphy III durant l’intersaison.

« Il y a eu des moments où les Pelicans auraient pu obtenir au moins deux premiers tours de Draft pour lui cet été, mais ils ont refusé », explique le journaliste. « J’ai toujours entendu dire qu’ils en réclamaient trois cet été. »

Une exigence particulièrement élevée, mais qui témoigne de l’importance accordée à l’ailier de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2029.

« Ils lui accordent beaucoup de valeur en raison de son contrat et parce qu’il est jeune et correspond à leur calendrier. On verra bien, mais il faudra payer très cher pour récupérer Trey. »

La valeur d’Herb Jones en baisse ?

Une position qui n’a rien de surprenant puisque Joe Dumars avait déjà expliqué cet été qu’il ne voulait pas effectuer de transfert simplement pour faire bouger son effectif.

« On a eu des contacts, mais aucun transfert n’a semblé susceptible de nous améliorer », justifiait le dirigeant.

La situation est toutefois un peu différente pour Herb Jones. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue, l’ailier de 28 ans a vu son rôle diminuer depuis le début de saison, avec un temps de jeu inférieur à celui des exercices précédents. De quoi affecter sa cote sur le marché ?

« Herb Jones valait auparavant deux premiers tours de Draft », rappelle Michael Scotto. « Je ne sais pas s’ils pourront encore obtenir cela à l’approche de la deadline des transferts, alors qu’ils ne le font plus jouer autant. »

Fin octobre, Marc Stein évoquait justement ces exigences de trois premiers tours pour Trey Murphy III et deux pour Herb Jones. Le Thunder, qui dispose d’une importante réserve de choix de Draft, avait notamment été cité parmi les franchises susceptibles de s’intéresser aux deux joueurs.

Reste à savoir si Joe Dumars reverra ses exigences à la baisse. Car si Trey Murphy III continue de susciter les convoitises, les résultats décevants des Pelicans pourraient les pousser à organiser des soldes…