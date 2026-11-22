Les Mavericks ont souvent subi les accélérations adverses depuis le début de la saison, mais face aux Clippers, ils étaient cette fois du bon côté de la vague.

Lorsque Kris Dunn a ramené les Clippers à -3 (91-88), à 5 minutes de la fin, les Mavs auraient pu paniquer et se désunir. Au lieu de ça, ils vont répondre par un 11-0 ! Les pertes de balle des Clippers se transforment alors en paniers faciles et l’écart grimpe à +14 en quelques instants.

« C’était une belle série », apprécie Dusty May. « Nous sommes capables d’en produire, mais également de les subir. Ces derniers matchs, nous avons beaucoup mieux répondu aux temps forts adverses. Auparavant, nous encaissions une série dans un quart-temps et cela nous empêchait de gagner ou de conclure les rencontres. »

La défense et les possessions supplémentaires

Sans PJ Washington, les Mavericks ont compensé collectivement. Kyrie Irving termine avec 25 points, Cooper Flagg ajoute 22 points, 8 passes et 6 rebonds, tandis que Walter Clayton Jr. et Max Christie apportent respectivement 16 et 13 points en sortie de banc.

Dallas ne brille pourtant pas par son adresse, avec 41% de réussite et 23 lancers francs inscrits sur 34. Mais les Mavericks ne perdent que neuf ballons, contre 16 pour leurs adversaires, et leur défense se charge de conclure la rencontre.

« Je suis extrêmement satisfait de notre défense dans l’ensemble », souligne Dusty May. « Nous n’avons pas très bien shooté et nous avons raté des lancers-francs, mais nous avons gagné la bataille des possessions. Notre défense a fermé le match. »

Titulaire, Zaccharie Risacher a été l’un des plus actifs sur les lignes de passe. Sa vitesse transforme les interceptions en paniers rapides et obligera les Clippers à réfléchir avant chaque transmission.

« Lorsqu’un joueur est aussi actif et peut traverser le terrain avec cette vitesse et cette explosivité, les adversaires deviennent plus prudents dans leurs passes », confirme le nouveau coach de Dallas, à propos de la défense du Français.

Kyrie Irving ne doute jamais

Longtemps maladroit (8 sur 24 aux tirs), Kyrie Irving n’est pas du genre à se décourager. Le meneur All-Star inscrit ainsi 12 points dans le dernier quart-temps et c’est lui qui sanctionne les Clippers au moment où la rencontre bascule.

« C’est son leadership habituel : il trouve toujours une façon d’avoir un impact », explique Dusty May. « Ils l’ont souvent pris à deux et il a trouvé ses coéquipiers dans les ouvertures vers le cercle. Certains tirs qu’il met habituellement ne sont pas tombés dedans dans le troisième quart-temps, mais Kyrie ne se décourage jamais. Il possède une immense confiance dans le travail qu’il a accompli. »

Cooper Flagg profite lui aussi de ces prises à deux pour confirmer ses progrès dans la lecture du jeu. S’il doit encore mieux participer au rebond défensif, son entraîneur apprécie sa capacité à créer les actions qui changent l’énergie d’un match.

« Il continue de prendre les bonnes décisions », note Dusty May. « Il lit le jeu avec une grande intelligence. Ses passes lobées, ses ballons en transition ou sa passe pour le dunk de Gafford sont des actions qui font basculer la dynamique. Il en produit plusieurs chaque soir. »

Le banc répond présent

Walter Clayton Jr. et Max Christie ont également joué un rôle essentiel. Ce dernier confirme son retour en forme après un début de saison perturbé par des blessures à la hanche puis à la cheville.

« Son attitude n’a jamais changé, même lorsque cela ne fonctionnait pas », insiste son entraîneur. « Il n’a jamais affiché un mauvais ‘body language’. Il est resté agressif et sa défense a été très solide. »

Daniel Gafford ne compile que 10 points et 9 rebonds, mais il termine avec un différentiel de +22. Un chiffre qui traduit mieux son influence que sa simple ligne statistique.

« Il réalise tellement de travail de l’ombre avec ses écrans et sa présence au rebond », conclut Dusty May. « C’est injuste que sa ligne de statistiques ne soit pas plus impressionnante. Nous ne gagnons pas ce match sans son impact dans la raquette. »

Après trois défaites d’affilée à l’extérieur, Dallas vient ainsi de remporter ses deux matchs à domicile et retrouve un bilan positif de 9 victoires pour 7 défaites.