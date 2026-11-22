LeBron James, Vince Carter, Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Kobe Bryant… Le cercle très fermé des joueurs à avoir disputé au moins vingt saisons en NBA compte un nouveau membre depuis plusieurs semaines : Al Horford. En prolongeant son aventure aux Warriors cet été, le pivot est devenu le 13e joueur de l’histoire à atteindre ce cap aussi symbolique qu’impressionnant.

« Surréaliste. Ça semble surréaliste, mais c’est quelque chose de vraiment spécial et j’en suis reconnaissant. J’ai du mal à croire que cela fait déjà 20 saisons. Ça représente énormément de basket, beaucoup de choses se sont passées, mais j’aime vraiment ça, le fait de faire partie d’une équipe et de pouvoir gagner ma vie en jouant au basket », réagit le vétéran de 40 ans, de passage sur « Dubs Talk ».

Pour mieux se rendre compte du chemin parcouru, le Dominicain fait un saut dans le temps pour revenir à ses débuts, au moment de se présenter à la Draft en 2007. Son coach de l’époque à Florida, Billy Donovan, décide de le convoquer en compagnie de ses coéquipiers Joakim Noah et Corey Brewer, qui s’apprêtent également à faire leurs premiers pas dans la Grande Ligue.

Ce jour-là, Donovan a déjà une trajectoire en tête pour l’intérieur. « Il m’a regardé et m’a dit : ‘Tu vas jouer pendant 10 à 12 ans, tu vas faire une belle carrière, tu seras sélectionné pour deux ou trois All-Star Games, tu auras un bon contrat.’ En gros, c’était à peu près tout. Du coup, quand je suis arrivé dans la ligue, ma perception était que les joueurs de 30 ou 31 ans étaient des vétérans », se souvient Horford.

Il a surpassé les pronostics de Billy Donovan

Drafté en 3e position derrière Greg Oden et Kevin Durant, quand Brewer (7e) et Noah (9e) seront également dans le Top 10, Horford ne s’imagine alors pas jouer davantage. À moins d’aller jouer une ou deux saisons supplémentaires en Espagne ou en Italie, à la manière, comme il le dit, d’un Dominique Wilkins.

« C’était donc mon état d’esprit. Puis la ligue a commencé à évoluer et j’ai continué à jouer. J’ai le sentiment que la NBA, dans son ensemble, a beaucoup investi dans la performance et dans la préparation physique, ainsi que dans le suivi des joueurs pour prendre soin de leur corps. Et j’ai toujours été très attentif à cela », poursuit l’ancien joueur des Celtics.

Là-dessus, Horford dit s’être beaucoup inspiré de son père, Tito, qui a lui-même disputé une soixantaine de matchs NBA à partir de la fin des années 1980. Et pour qui le soin du corps avait aussi une importance particulière. Résultat, dès sa saison rookie, Al Horford suivait des soins « comme un vétéran » seulement dans l’idée de « construire cette base ».

« Puis le temps a filé et nous voilà ici. Je crois que c’est vers ma 14e saison que je me suis dit : ‘Bon, je pense que je vais encore jouer quelques années.’ Depuis, je ne cesse de dire à mon agent que je vais continuer à jouer, que je vais poursuivre. Mon corps va bien, je me sens bien. C’est donc une immense chance », lâche-t-il.

Un virage spectaculaire à 3-points

Même si son impact aujourd’hui n’a plus grand-chose de comparable à ses belles années à Atlanta ou à Boston. Cette année, il tourne à environ 4 points et 4 rebonds en 17 minutes. Mais sa présence, qui s’incarne surtout dans le leadership désormais, démontre sa capacité d’adaptation à travers le temps. Lorsqu’il a débarqué dans la ligue, il shootait principalement dans la raquette, voire à mi-distance.

« Je n’aurais jamais imaginé tirer à 3-points. […] Après ma première blessure grave quand j’étais aux Hawks, le GM Rick Sund m’a dit : ‘Écoute, tu es un joueur physique, tu veux jouer près du cercle, mais tu ne tiendras pas en jouant comme ça. Ces gars sont plus grands que toi. Ils sont plus puissants. Tu dois commencer à élargir ton jeu, tu dois commencer à prendre des tirs.’ », lui recommande le dirigeant.

Ainsi, à partir de sa 9e saison NBA, en 2015-16, l’intérieur a commencé à s’écarter. Et ce tir longue distance est devenu l’une de ses armes dans la seconde partie de sa carrière. Après 20 ans, il affiche un très bon 37.5% de réussite.

Au moment de passer à l’acte à l’époque, il s’était dit : « Si je veux survivre dans cette ligue, continuer à jouer et rester un joueur qui compte, je dois être capable de très bien tirer à 3-points. » Son opération « survie » a bien fonctionné.

Al Horford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 ATL 81 31.4 49.9 0.0 73.1 3.1 6.6 9.7 1.5 3.3 0.7 1.7 0.9 10.1 2008-09 ATL 67 33.5 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 2.8 0.8 1.5 1.4 11.5 2009-10 ATL 81 35.1 55.1 100.0 78.9 2.9 7.0 9.9 2.3 2.8 0.7 1.5 1.1 14.2 2010-11 ATL 77 35.1 55.7 50.0 79.8 2.4 7.0 9.3 3.5 2.5 0.8 1.5 1.0 15.3 2011-12 ATL 11 31.6 55.3 0.0 73.3 2.4 4.6 7.0 2.2 1.9 0.9 1.5 1.3 12.4 2012-13 ATL 74 37.2 54.3 50.0 64.4 2.6 7.6 10.2 3.2 2.2 1.1 2.0 1.1 17.4 2013-14 ATL 29 33.0 56.7 36.4 68.2 2.3 6.1 8.4 2.6 1.9 0.9 2.2 1.5 18.6 2014-15 ATL 76 30.5 53.8 30.6 75.9 1.7 5.4 7.2 3.2 1.6 0.9 1.3 1.3 15.2 2015-16 ATL 82 32.1 50.5 34.4 79.8 1.8 5.5 7.3 3.2 2.0 0.8 1.3 1.5 15.2 2016-17 BOS 68 32.3 47.3 35.5 80.0 1.4 5.4 6.8 5.0 2.0 0.8 1.7 1.3 14.0 2017-18 BOS 72 31.6 48.9 42.9 78.3 1.4 5.9 7.4 4.7 1.9 0.6 1.8 1.1 12.9 2018-19 BOS 68 29.0 53.5 36.0 82.1 1.8 5.0 6.7 4.2 1.9 0.9 1.5 1.3 13.6 2019-20 PHI 67 30.2 45.0 35.0 76.3 1.5 5.3 6.8 4.0 2.1 0.8 1.2 0.9 11.9 2020-21 OKC 28 27.9 45.0 36.8 81.8 1.0 5.7 6.7 3.4 1.7 0.9 1.0 0.9 14.2 2021-22 BOS 69 29.1 46.7 33.6 84.2 1.6 6.1 7.7 3.4 1.9 0.7 0.9 1.3 10.2 2022-23 BOS 63 30.5 47.6 44.6 71.4 1.2 5.0 6.2 3.0 1.9 0.5 0.6 1.0 9.8 2023-24 BOS 65 26.8 51.1 41.9 86.7 1.3 5.1 6.4 2.6 1.4 0.6 0.7 1.0 8.6 2024-25 BOS 60 27.6 42.3 36.3 89.5 1.3 4.8 6.2 2.1 1.4 0.6 0.8 0.9 9.0 2025-26 GSW 45 21.5 42.6 36.1 84.6 1.0 3.9 4.9 2.6 1.1 0.7 0.9 1.1 8.3 2026-27 GSW 13 16.9 33.3 28.9 50.0 0.4 3.2 3.6 1.8 1.2 0.4 0.6 1.0 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.