En limitant Memphis à 95 points, dont seulement 12 dans le deuxième quart-temps, Minnesota confirme son statut de meilleure défense de la ligue. Rudy Gobert en reste évidemment la pierre angulaire, mais les Wolves possèdent une belle collection de défenseurs autour de lui.

Jaden McDaniels et Jonathan Kuminga peuvent prendre en charge les meilleurs extérieurs adverses, tandis que LaMelo Ball s’est parfaitement intégré à cette exigence collective. Un changement spectaculaire.

« Il fait du bon boulot. Il met la pression sur les adversaires et les sort de leurs positions. L’effort et l’énergie qu’il apporte sont largement supérieurs à ceux du Melo que nous affrontions », remarque Jaden McDaniels.

Invité à préciser ce qui avait changé, l’ailier des Wolves choisit la franchise : « Maintenant, il défend vraiment ! »

« Ici, si tu ne défends pas, tu ne joues pas ! »

À Charlotte, les Hornets cherchaient souvent à planquer LaMelo Ball sur le joueur adverse le moins dangereux. Minnesota ne lui offre plus cette protection systématique. Les attaques essaient donc de le cibler.

« À Charlotte, je pense qu’il n’avait pas vraiment besoin de défendre. Ici, il le doit », poursuit Jaden McDaniels. « Quand les équipes le ciblent sur une action, il tient bon. Il se bat et ce n’est pas automatiquement un panier facile. C’est bien de voir les efforts qu’il fournit. »

Une transformation que le meilleur marqueur de la rencontre résume par une règle très simple : « Ici, si tu ne défends pas, tu ne joues pas ! »

LaMelo Ball assure que cette implication supplémentaire ne l’empêche pas de trouver son rythme en attaque. Elle lui demande surtout de mieux maîtriser son placement et de laisser le jeu venir à lui.

« Il faut savoir où se placer avec et sans le ballon », explique-t-il. « Auparavant, j’essayais parfois de retrouver du rythme en prenant des tirs. Cette fois, j’ai laissé le match venir à moi. Tant qu’on gagne, c’est le principal. »

La meilleure défense de la NBA

L’arrivée de Jonathan Kuminga renforce encore le dispositif des Wolves. Jaden McDaniels peut désormais changer de joueur en transition sans craindre qu’une brèche apparaisse derrière lui.

« Habituellement, je défends sur l’un des meilleurs joueurs adverses. Mais s’il y a un changement d’attribution en transition et que je vois JK le prendre, je ne suis pas inquiet », confie-t-il. « Je ne savais pas qu’il pouvait défendre comme ça avant son arrivée. C’est une arme supplémentaire. »

Face aux Grizzlies, cette polyvalence permet à Minnesota de transformer sa défense en attaque rapide et de renverser le match dans les deuxième et troisième quarts-temps. LaMelo Ball estime pourtant que les Wolves sont encore loin d’avoir exploité tout leur potentiel.

« On peut encore beaucoup progresser, notamment sur des choses très simples », prévient-il, alors que Minnesota possède déjà la défense la plus efficace du championnat avec 103.8 points encaissés sur 100 possessions.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28.8 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32.3 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35.2 41.1 37.6 84.3 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32.3 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32.0 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28.0 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.3 20.1 2026-27 MIN 17 28.3 41.0 35.9 75.0 0.6 3.7 4.4 5.8 3.7 1.7 3.5 0.1 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.