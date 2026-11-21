Depuis son licenciement par les Knicks, en juin 2025, Tom Thibodeau attend de retrouver un banc NBA.

Mais l’ancien entraîneur de New York a fixé une condition importante à son éventuel retour : pas question de négocier dans le dos d’un confrère. Selon The Athletic, une source proche du technicien assure qu’il refuse toute discussion, directe ou indirecte, avec une franchise dont le poste d’entraîneur n’est pas vacant.

Autrement dit, les dirigeants intéressés devront d’abord se séparer de leur coach avant même de savoir si Tom Thibodeau accepterait de prendre sa succession. Une position qui peut compliquer certaines réflexions en interne.

Doug Christie sous pression à Sacramento

Plusieurs entraîneurs se retrouvent pourtant déjà sous pression après un mois de saison régulière. C’est notamment le cas de Doug Christie, qui traverse une nouvelle période difficile à Sacramento. Avec un bilan catastrophique de 1 victoire pour 14 défaites, les Kings sont englués dans les profondeurs de la conférence Ouest.

Le technicien est d’ailleurs la dernière année garantie de son contrat, ce qui alimente les spéculations sur son avenir. Même s’il assurait récemment s’accommoder de son siège éjectable, la pression ne risque pas de diminuer.

Pour autant, rien n’indique que Sacramento ait approché Tom Thibodeau, ni même décidé de changer d’entraîneur. Mais écarté par les Knicks quelques jours après avoir conduit la franchise à sa première finale de conférence depuis 25 ans, le technicien de 68 ans reste une option expérimentée pour une équipe en quête de discipline et d’identité défensive. Mais il ne veut pas précipiter les choses… ou agir dans le dos de ses pairs.