Cade Cunningham et Scottie Barnes ont beaucoup changé depuis leurs cours d’anglais communs à la Montverde Academy. Mais leur goût de la compétition reste intact.

Vendredi soir, les deux membres de la Draft 2021 se retrouvaient face à face, et alors que Cade Cunningham pensait avoir fait le plus dur en donnant l’avantage aux Pistons d’un tir à 3-points à vingt secondes de la sirène, c’est son ancien coéquipier qui a finalement eu le dernier mot.

Scottie Barnes attaque immédiatement le cercle pour replacer les Raptors devant (103-102), puis il intercepte une passe de Cade Cunningham sur la possession suivante. Immanuel Quickley termine le travail aux lancers-francs avant l’ultime échec de Kevin Huerter au buzzer. Score final : 105-102 pour les Raptors.

Un poster pour pimenter les retrouvailles

Scottie Barnes n’a toutefois pas attendu les dernières secondes pour prendre le dessus. Au milieu du troisième quart-temps, une perte de balle de Cunningham lance Toronto en contre-attaque. Barnes traverse le terrain puis s’envole pour écraser un dunk à une main sur son ancien camarade.

Un poster énorme qui portait alors l’avance des Raptors à 12 points (67-55) et symbolise la soirée du Floridien, auteur de 29 points à 14/21, 5 rebonds et 5 passes.

« Il a été énorme », reconnaît Cade Cunningham. « C’est sympa de voir sa progression et la manière dont son jeu s’est développé. Aujourd’hui, il reçoit le ballon sur le pick-and-roll, s’arrête avant le cercle et prend son tir à mi-distance. Le Scottie avec lequel je jouais au lycée allait systématiquement jusqu’au panier. »

Pour le meneur des Pistons, Scottie Barnes n’est désormais plus seulement le phénomène athlétique et le défenseur polyvalent qui avait séduit Toronto au moment de la Draft.

« Il a toujours beaucoup travaillé et cela montre tout le temps qu’il a consacré à son jeu. Il l’a énormément élargi. Il n’est plus seulement un athlète, un joueur d’énergie ou un défenseur : c’est aussi un attaquant très technique. »

Une « affection compétitive »

Cade Cunningham a pourtant répondu présent dans le « money time ». Il compile 23 points et 9 passes pour son retour après un match d’absence, et son tir primé à vingt secondes du terme semblait valider la remontée de Detroit.

Mais Scottie Barnes lui répond, avant de gagner leur dernier duel défensif. De quoi frustrer le joueur des Pistons, même s’il ne cache pas son affection pour son ancien coéquipier.

« C’est toujours amusant de jouer contre lui. Je suis simplement dégoûté qu’il m’ait eu cette fois », sourit-il. « Il apporte toujours du combat, et je le savais avant le match. Nous avons toujours éprouvé une sorte d’affection compétitive l’un pour l’autre. C’est mon frère. Nous étions ensemble en cours d’anglais ! C’est génial de nous retrouver ici et de pouvoir nous affronter. Mais je suis énervé qu’il reparte avec la victoire. »

Après six défaites consécutives, Scottie Barnes retient avant tout la réaction collective de Toronto.

« Nous avons combattu, nous sommes restés soudés et résistants. Plusieurs jeunes ont très bien joué malgré les pépins physiques », souligne Scottie Barnes, avant de désigner Allen Graves comme son « MVP » de la soirée. « Nous savons ce que nous représentons. Nous ne sommes pas des perdants. Nous essayons de gagner et de construire quelque chose ici. Nous ferons tout ce qu’il faut. »