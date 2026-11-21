Si le Heat a mis quelques jours pour montrer son meilleur visage et dévoiler une partie de son potentiel, Giannis Antetokounmpo, lui, a rapidement trouvé son rythme de croisière. Même dans une nouvelle équipe, avec 28.2 points à 60% de réussite au tir, 12.6 rebonds et 5.5 passes de moyenne, il reste dans ses standards.

Pour autant, il y a bien une différence chez le Grec. « Il permet de faire grandir notre attaque de manière exponentielle », résume Erik Spoelstra à propos du rôle de sa superstar, qui a évolué au fil des semaines.

Lors des quatre premiers matchs, tous perdus par Miami, Giannis avait tendance à monopoliser le ballon, comme il le faisait souvent chez les Bucks, où une grande partie de la création offensive reposait sur ses épaules. Mais lorsque le Heat a commencé à gagner, son jeu a évolué. On l’a notamment vu peser davantage sans ballon.

« Il joue loin du ballon, implique les autres, évolue ligne de fond. Tout en étant capable de faire ce qu’il sait faire de mieux », énumère son coach. « Les grands joueurs trouvent toujours les solutions. Il permet de débloquer les autres joueurs, de leur donner confiance, de jouer dans le rythme, d’être des armes pour notre attaque. Ça aide notre attaque à franchir un cap. »

Moins de ballons, autant d’influence

Cette évolution permet notamment à Klay Thompson ou Bam Adebayo de prendre davantage de responsabilités, et donc de soulager le Grec. « Cela montre qu’on peut lui rendre la vie facile, qu’il n’a pas nécessairement besoin d’être dans un one-man show », précise le pivot. « On peut le mettre à différents endroits où il n’est pas face à un mur. Ligne de fond ou en transition. »

La preuve avec les deux derniers matchs. Giannis Antetokounmpo y a inscrit 8 points de moyenne en première mi-temps, puis 15.5 après la pause. Plutôt que de chercher systématiquement à imposer sa puissance dès les premières minutes, il laisse davantage ses coéquipiers entrer dans leur match, avant de prendre les choses en main.

« En début de rencontre, il implique tout le monde. Chacun commence à trouver le rythme car il peut prendre le contrôle d’un match à n’importe quel moment », décrit Davion Mitchell. « Il fait confiance à ses coéquipiers pour se mettre dedans. Voilà pourquoi tellement de joueurs mettent des paniers. »

Sans que cela n’entame ses impressionnantes statistiques, le double MVP et champion NBA 2021 accepte ainsi de moins monopoliser le ballon pour donner des ailes à l’attaque du Heat. Une manière de rendre Miami moins prévisible, sans sacrifier ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus difficiles à défendre de la ligue.

« Il peut avoir de l’impact sur notre attaque en étant lui-même, soit le meilleur joueur de la ligue ou presque pour aller au cercle. Mais aussi en nous mettant dans le rythme. C’est là que son intelligence intervient, pour lire le jeu », analyse Erik Spoelstra. « C’est un ajustement. Il fait des sacrifices et on voit comment cela nous améliore offensivement, de bien des manières. »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 15 32.1 60.2 24.2 64.5 3.3 9.3 12.6 5.5 2.5 0.9 3.1 1.3 28.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.