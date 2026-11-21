Pendant trois quarts-temps, les attaques s’en sont donné à cœur joie à la Ball Arena. Houston a déjà inscrit 102 points à près de 60% de réussite, tandis que Denver reste dans le match grâce à une attaque particulièrement fluide.

« C’était un sacré match NBA ! Il y avait une démonstration de talent incroyable et absolument aucune défense », résume Aaron Gordon. « L’équipe qui allait commencer à défendre devait gagner. C’est ce que nous répétions à chaque temps-mort : il fallait hausser le ton de ce côté du terrain. »

Les Nuggets y parviennent finalement dans les douze dernières minutes. Ils limitent les Rockets à 22 points, contre 34 inscrits, pour s’imposer 133-124 au terme d’une rencontre marquée par 32 changements de leader et 17 égalités.

Sept joueurs à au moins 10 points

« C’est une énorme victoire collective », apprécie Aaron Gordon, quand on lui apprend que sept joueurs terminent à au moins 10 points. « Tout le monde apporte quelque chose. Le banc nous donne des minutes importantes, puis Jamal vient conclure dans le quatrième quart-temps, comme il sait si bien le faire. »

Pour David Adelman, la satisfaction vient surtout de l’agressivité affichée par les lieutenants de Nikola Jokic. Après plusieurs rencontres hésitantes, Christian Braun et Cameron Johnson prennent leurs tirs sans attendre que le Serbe crée systématiquement pour eux.

« Le seul moyen de sortir d’une panne d’adresse, c’est de tirer », rappelle l’entraîneur. « Il faut le faire dans une situation de compétition : prendre ses responsabilités et déclencher lorsqu’on est ouvert. Cam en met quelques-uns, Christian termine à 3/5 de loin et, surtout, ils attaquent aussi pour créer pour les autres. »

Christian Braun, le facteur X défensif

Auteur de 19 points à 7/10 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, Christian Braun ajoute 5 rebonds, 4 interceptions et un contre. D’abord chargé de défendre sur Kevin Durant, l’arrière se retrouve ensuite face à Fred VanVleet lorsque le meneur commence à prendre feu.

David Adelman avait prévu de faire glisser Aaron Gordon sur Kevin Durant au fil de la rencontre, et ce réajustement permet à Christian Braun de se consacrer à Fred VanVleet dans les dernières minutes.

« Christian est incroyable sur les quatre dernières minutes », salue le technicien. « Il se faufile à travers les pick-and-rolls et passe sous les écrans. Ses minutes ne ressemblent pas à celles des autres. Essayez de jouer un match à sa place et de faire tout ce qu’il accomplit pendant 32 minutes… »

L’arrière est notamment à l’origine de l’action qui fait basculer la rencontre. Alors que le dernier panier de Fred VanVleet donne cinq longueurs d’avance à Houston, Denver réplique par un 10-0. Au cœur de cette série, Christian Braun intercepte le ballon avant d’aller conclure en transition pour donner définitivement l’avantage aux Nuggets.

Des risques calculés

Alors que Denver avait terminé dernier de la NBA au nombre de pertes de balle provoquées la saison passée, Christian Braun figure désormais parmi les meilleurs intercepteurs de la ligue. Pour David Adelman, cette progression est d’autant plus appréciable qu’elle ne se fait pas au détriment de l’équilibre défensif de son équipe.

« Certains joueurs peuvent mener la ligue aux interceptions sans être de bons défenseurs, parce qu’ils prennent des risques et mettent leur équipe en difficulté. Ce n’est pas ce qu’il fait », insiste-t-il. « Il attaque le ballon au bon moment, entre dans les lignes de passe et reste dans notre système. Il prend des risques de manière responsable. »

L’intéressé attribue également ses progrès à sa confiance grandissante dans le dispositif collectif.

« La façon dont nous couvrons les uns pour les autres me permet d’être plus actif et de prendre quelques risques supplémentaires », explique Christian Braun. « Il faut prendre ses responsabilités et ne pas constamment placer Jokic dans des situations où il doit compenser. Mais je fais davantage confiance aux joueurs derrière moi. »

Des responsabilités mieux partagées en attaque comme en défense pour soulager Nikola Jokic : les Nuggets tiennent peut-être là une formule à reproduire sur la durée, et pas seulement dans le dernier quart-temps.

« Quand nous mettons nos tirs et que nous défendons de cette manière, nous devenons une très bonne équipe », conclut Christian Braun.