Moritz Wagner avait déjà porté les maillots des Lakers, des Wizards et (furtivement) des Celtics lorsque son petit frère, Franz Wagner, a débarqué en NBA en 2021. Mais c’est à Orlando que les deux Allemands se sont retrouvés et, que ce soit à l’université, en NBA ou en sélection nationale, jamais ils n’avaient eu à croiser le fer.

Jusqu’à ce vendredi, avec les Nets qui recevaient le Magic. Un rendez-vous particulier pour le pivot, dans un contexte déjà compliqué après la débâcle face à Chicago et les fortes critiques de Julius Randle.

Malmenés en première période, les joueurs de Jordi Fernandez avaient pourtant trouvé les ressources pour reprendre les commandes à moins de cinq minutes du terme. Avant finalement de s’incliner sur le fil.

« Je voulais gagner le match. C’est un des matches les plus difficiles sur le plan personnel que j’ai connus », admet l’aîné de la fratrie. « C’était bizarre pour moi, mais on a déjà assez de problèmes. Je ne peux pas me préoccuper de ce qui se passe de l’autre côté. J’essaie de gagner la rencontre et celle-là fait mal. »

Un supplice pour Moritz, une bénédiction pour Franz

Comme un symbole, c’est Franz Wagner, auteur de 35 points, qui a scellé la défaite de son grand frère en inscrivant le panier de la victoire à trois secondes de la fin.

« C’est un grand joueur. Il sera All-Star à plusieurs reprises dans sa carrière. Et les grands joueurs font de grandes actions. On n’a pas perdu ce match sur cette action, mais sur d’autres. On a perdu deux ballons à la fin, pris des tirs contestables », insiste Moritz Wagner, qui ne cache pas combien il a été perturbé par la présence de son frère dans le camp adverse.

« Franchement, ce fut une des pires sensations que j’ai éprouvées sur un parquet. Il se passait beaucoup de choses et j’étais très anxieux en première période. Je n’étais clairement pas concentré sur le match. Je ne pensais pas que ce serait si dur. Je suis content d’avoir mis ça derrière moi. Maintenant, ce n’est plus un sujet. »

Les retrouvailles sont déjà programmées pour le 18 décembre, toujours à Brooklyn. Mais si l’aîné a vécu cette première confrontation comme une épreuve, le cadet en gardera un souvenir bien différent.

« J’ai joué avec lui pendant toute ma carrière et c’était la première fois que je l’affrontais. Mais même si c’est bizarre, c’était une bénédiction de partager cette rencontre avec un membre de ma famille. Peu de gens peuvent en dire autant. Je vois les choses comme ça », conclut le héros de la soirée.

Moritz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 43 10.4 41.5 28.6 81.1 0.4 1.6 2.0 0.6 1.3 0.3 0.9 0.3 4.8 2019-20 WAS 45 18.6 54.5 31.3 82.1 1.2 3.6 4.9 1.2 3.4 0.6 1.5 0.4 8.7 2020-21 WAS/BOS/ORL 45 16.0 45.4 34.1 81.6 0.6 2.6 3.2 1.1 2.4 0.6 1.0 0.4 6.9 2021-22 ORL 63 15.2 49.7 32.8 80.6 0.7 3.0 3.7 1.4 2.0 0.3 0.9 0.2 9.0 2022-23 ORL 57 19.5 50.0 31.3 84.1 1.2 3.3 4.5 1.5 2.4 0.6 1.2 0.2 10.5 2023-24 ORL 80 17.7 60.1 33.0 81.4 1.5 2.9 4.3 1.2 2.0 0.5 1.2 0.3 10.9 2024-25 ORL 30 18.8 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.8 0.8 1.6 0.4 12.9 2025-26 ORL 36 11.8 42.6 31.4 81.9 0.8 2.4 3.2 0.8 1.6 0.4 0.5 0.1 6.9 2026-27 BRO 15 18.1 59.8 62.1 72.2 0.9 2.6 3.5 1.6 2.3 0.7 1.1 0.1 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.