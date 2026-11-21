L’heure de la Nike Book 2 est bientôt révolue ! La ligne signature de Devin Booker en collaboration avec Nike s’apprête en effet à accueillir un tout nouveau modèle : la Nike Book 3 !

La superstar des Suns a déjà porté le coloris « Twilight » en match et Nike a officiellement dévoilé les images des premiers coloris par la suite. On reste sur la marque de fabrique de la collection de Devin Booker, avec une chaussure au style classique, moderne et efficace, qu’on porterait également à la ville.

La tige en mesh est ornée de renforts latéraux qui forment des rayons soleil en clin d’œil à la franchise des Suns. Avec le coloris « Twilight » en noir et gris, on retrouve ainsi le coloris « Sun » en orange et gris métallique, aux couleurs de son équipe de coeur. Le troisième coloris présenté, baptisé « Pink Rattlesnake » en hommage à la région du Grand Canyon, se compose de rose avec également des finitions en gris métallique.

Au niveau de la semelle, on part sur du très lourd avec une unité Zoom Air sous le pied et une unité Zoom Strobel sous l’avant du pied pour venir accompagner une semelle intermédiaire en Cushlon 3.0. Le dispositif est complété d’une tige en TPU pour la stabilité.

Reste maintenant à connaître la date de sortie officielle de la Book 3, attendue vers le printemps 2027.

(Via SneakerNews)