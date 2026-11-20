On saura très vite s’il n’avait besoin que d’un déclic. En difficulté depuis le début de la saison, Scoot Henderson a profité de la défense très permissive de Milwaukee pour retrouver son agressivité, mais surtout son adresse.

En sortie de banc, le meneur de Portland a terminé avec 27 points, son record de la saison, à 8/12 au tir, dont 5/6 derrière l’arc, ainsi que 7 rebonds. Il a également converti 6 de ses 7 lancers-francs, le tout en seulement 27 minutes.

Avec 21 points dès la première mi-temps et un parfait 4/4 de loin, il a notamment permis à Portland d’effacer un retard de huit unités avant la pause.

« Je suis simplement resté concentré », explique-t-il pour expliquer ce sursaut bienvenu. « Lors des dix premiers matchs, j’ai continué à travailler avec régularité et à conserver une confiance inébranlable. Je n’ai jamais douté de moi. Mon entourage et mon équipe ont toujours continué à croire en moi. »

De meilleurs tirs, sans forcer

Son entraîneur a surtout apprécié sa sélection de tirs et sa patience. Contrairement à certaines rencontres précédentes, Scoot Henderson n’a pas cherché à se relancer en multipliant les tentatives compliquées.

« La différence, c’est que ses tirs sont rentrés, mais je pense également qu’il en a pris de meilleurs », analyse le coach de Portland. « Il n’a pratiquement rien forcé. J’ai aimé son rythme, son énergie défensive et sa manière d’aller chercher le ballon. Il a pris sept rebonds et remporté plusieurs ballons disputés. »

Au-delà de son adresse, Scoot Henderson a effectivement pesé par son activité. Une manière de rester utile même lorsque son tir ne suit pas, et de retrouver progressivement ses sensations sans perturber le jeu collectif.

« Lorsqu’on donne l’impression d’être en difficulté, il faut continuer à jouer avec énergie, faire circuler le ballon et laisser le match venir à soi », poursuit son entraîneur. « C’est dans ces conditions que ce genre de performance peut arriver. Scoot Henderson est un très bon joueur de basket. Nous savons tous ce dont il est capable. »

Jrue Holiday comme modèle

Le 3e choix de la Draft 2023 peut aussi s’appuyer sur deux guides particulièrement expérimentés : Damian Lillard et Jrue Holiday, décisifs dans les dernières minutes à Milwaukee.

« C’est pour cela qu’il est champion. C’est pour cela qu’il est Jrue Holiday », sourit Scoot Henderson. « Quand je jouais avec l’Ignite Team, je regardais déjà ses vidéos. Avec Dame et Jrue autour de moi, j’ai des joueurs formidables à observer. J’essaie d’apprendre d’eux. »

À bientôt 23 ans, Scoot Henderson est encore loin d’avoir répondu à toutes les attentes placées en lui, mais Portland refuse néanmoins de perdre patience.

« Vous l’avez déjà vu jouer de cette manière, notamment lors des derniers playoffs », rappelle son coach. « Ce n’est qu’une question de temps. Tous les joueurs traversent des hauts et des bas au cours d’une saison. Espérons que Scoot soit désormais en train de sortir de son petit passage à vide du début de saison. »

Scoot Henderson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 62 28.5 38.5 32.5 81.9 0.9 2.3 3.1 5.4 3.1 0.8 3.4 0.2 14.0 2024-25 POR 66 26.7 41.9 35.4 76.7 0.8 2.2 3.0 5.1 2.7 1.0 2.7 0.2 12.7 2025-26 POR 30 24.9 41.8 35.2 84.0 0.6 2.1 2.7 3.7 2.8 0.9 2.4 0.3 14.2 2026-27 POR 15 23.0 34.8 25.8 79.2 0.5 1.7 2.1 1.5 2.9 0.5 2.1 0.2 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.