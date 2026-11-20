La colère de Chris Finch ne risque pas de retomber de sitôt. Battus de justesse par les Knicks, les Wolves ont vu leurs espoirs de prolongation s’éteindre sur une décision arbitrale frustrante, à 1 minute 36 de la fin.

Pourtant menés de 19 points dans le troisième quart-temps, les joueurs de Minnesota avaient réussi à revenir à trois longueurs (99-102), grâce notamment à leur défense, qui a limité New York à 12 points dans le dernier quart-temps.

Après un panier à 3-points d’Ayo Dosunmu, puis une perte de balle des Knicks, Minnesota se retrouve avec une nouvelle occasion d’égaliser. LaMelo Ball manque sa tentative, mais Rudy Gobert récupère le rebond offensif et ressort immédiatement le ballon vers Ayo Dosunmu, seul derrière la ligne à 3-points.

L’arrière fait mouche, mais son panier est annulé ! L’arbitre JB DeRosa a en effet sifflé pour interrompre l’action, afin de vérifier si le tir de LaMelo Ball avait touché le cercle, ce qui permettait de remettre l’horloge à 14 secondes.

« Vous ne pouvez pas manquer une décision pareille »

Problème : les images confirment que le ballon avait bien touché le cercle. Les Wolves récupèrent donc la possession, mais le panier égalisateur d’Ayo Dosunmu ne peut pas être validé puisque le jeu avait déjà été arrêté.

Un scénario qui a fait sortir Chris Finch de ses gonds en conférence de presse.

« Quel coup de sifflet ? Celui sur l’action où tout le monde dans la salle a vu que le ballon avait touché le cercle ? Celui-là ? » a-t-il d’abord lancé, entre ironie et colère, lorsqu’il a été interrogé sur la séquence.

« C’était évident que le ballon avait touché le cercle. Il l’a touché, puis il est retombé directement au sol », a-t-il poursuivi, avant de s’en prendre plus directement au corps arbitral. « On nous répète sans cesse que ce sont les meilleurs arbitres du monde. Vous ne pouvez pas manquer une décision pareille. »

« Personne n’est venu pour vous ! »

La tension entre Chris Finch et les arbitres ne datait toutefois pas de cette dernière minute. Dès la fin du premier quart-temps, l’entraîneur de Minnesota avait déjà écopé d’une faute technique après avoir contesté une faute sifflée contre Terrence Shannon Jr. sur Landry Shamet.

Alors que les Knicks étaient déjà dans le bonus, le coach des Wolves avait interpellé les arbitres en répétant à deux reprises : « Personne n’est venu pour vous ! » Une sortie qui lui avait valu une sanction immédiate.

La soirée avait également été marquée par une autre décision contestée, avec une faute offensive de Rudy Gobert sur Karl-Anthony Towns, accusé d’avoir exagéré le contact.

Reste que Minnesota peut aussi regretter ses propres erreurs. Malgré une grosse remontée et une défense étouffante dans le dernier quart-temps, les Wolves ont notamment perdu 16 ballons et manqué leurs cinq dernières tentatives.

Face à des Knicks qui n’ont pourtant plus marqué le moindre point dans les 3 minutes et 26 secondes finales…