Face aux intérieurs des Clippers, Victor Wembanyama a rapidement imposé sa taille et sa mobilité, inscrivant sept points dans les premières minutes. Mais les Spurs ne parviennent pas à se détacher et la rencontre reste serrée jusqu’au début du quatrième quart-temps.

C’est dans ce dernier acte que San Antonio fait la différence. Julian Champagnie porte les premiers coups avant que Victor Wembanyama ne ferme la boutique pour permettre aux Texans de s’imposer.

« La défense a été solide même si nous avons commis quelques erreurs », analyse Victor Wembanyama à propos du dernier quart-temps. « Nous avons tous été sur la même longueur d’onde ce soir. Donc cela a permis de corriger certaines erreurs. Nous avons réussi à nous comprendre les uns les autres et à réaliser de bonnes actions. »

Auteur de neuf points dans le dernier quart-temps, Victor Wembanyama s’est notamment distingué sur une action inhabituelle, à un peu moins de quatre minutes du terme. Après un rebond défensif, Stephon Castle trouve le Français seul de l’autre côté du terrain. Alors qu’un dunk semble tout indiqué, l’intérieur s’élève près du cercle mais préfère terminer avec un petit tir, accompagné d’un coup de poignet.

« À chaque fois que je dunke, je souffre »

Un geste rapidement surnommé le « shunk », contraction de « shot » et de « dunk », qui trouve son explication dans un problème plutôt douloureux.

« J’ai cette ampoule qui me fait extrêmement mal. À chaque fois que je dunke, je souffre », raconte le Français. « Je ne vais pas arrêter de dunker, mais si je peux éviter, j’évite. Cela me fait tellement mal, c’est fou. »

Cette gêne ne l’a pas empêché de finir avec 32 points et 11 rebonds en 33 minutes, à 13/26. Son adresse extérieure reste toutefois perfectible, avec un 2/7 derrière l’arc qui illustre ses difficultés depuis le début de la saison.

« Mes répétitions de tir, je les fais pendant la saison. Plus je suis en forme, meilleur je suis. Quand je suis en forme, même les tirs difficiles rentrent. Je ne m’inquiète pas et les tirs vont rentrer, je n’en ai aucun doute », assure Victor Wembanyama, qui ne tourne qu’à 30 % de réussite à 3-points cette saison.

Et le Français préfère voir dans cette marge de progression une raison supplémentaire d’être optimiste : « C’est ma meilleure saison pour l’instant, mais c’est ma moins bonne au tir. Il y a encore beaucoup de potentiel. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 16 30.2 52.8 30.0 78.2 2.6 9.3 11.9 3.3 1.9 1.1 2.1 3.9 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.