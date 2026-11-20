Anthony Edwards a malheureusement du prendre ses distances avec les parquets après avoir début la saison en boulet de canon. En attendant son retour de blessure au genou, espéré pour le début d’année 2027, adidas continue de mettre sa A.E. 3 en avant avec la sortie de ce nouveau coloris baptisé « Aurora ».

Sa tige se démarque par sa base rose complétée par du violet pour habiller ce modèle au design futuriste, qui se distingue cette année par ces motifs «fléchés» pour accentuer la sensation de vitesse. Le logo du joueur et celui d’adidas sont toujours présents au même endroit, respectivement sur la languette et au niveau du talon.

Pour allier effet de vitesse sans négliger le confort, la A.E. 3 peut miser sur un attelage d’élite au niveau de la semelle afin de faire la différence. adidas intègre sur toute la longueur sa mousse Hyperboost, un amorti issu de l’univers haut de gamme du running. Une plaque de torsion rigidifie l’ensemble, tandis que la semelle extérieure translucide adopte un motif d’adhérence ondulé.

La adidas A.E. 3 « Aurora » est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.