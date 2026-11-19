Avant de quitter ses fonctions le 31 décembre, Cathy Engelbert aimerait régler un dernier dossier majeur : celui de l’actionnariat de la WNBA.

Selon Reuters, qui relaie les informations de The Athletic, la dirigeante étudie plusieurs solutions pour récupérer les 16 % du capital de la ligue cédés à des investisseurs en février 2022, contre 75 millions de dollars.

À l’époque, la WNBA avait besoin de liquidités pour financer son développement, notamment en matière de marketing, de numérique et d’infrastructures. L’opération avait notamment attiré Nike, Pau Gasol, Swin Cash ou encore Condoleezza Rice, ancienne secrétaire d’État américaine.

Mais quatre ans plus tard, la situation a radicalement changé. Les audiences, les revenus et la valeur des franchises ont explosé, au point de rendre cette participation de 16 % bien plus précieuse qu’au moment de son acquisition.

Une opération qui risque de coûter très cher

Selon Front Office Sports, les 75 millions de dollars investis en 2022 correspondaient alors à une valorisation de la WNBA proche de 475 millions de dollars. Une estimation désormais largement dépassée, alors que les nouvelles franchises de Cleveland, Detroit et Philadelphie ont chacune déboursé un droit d’entrée de 250 millions de dollars.

L’enjeu dépasse d’ailleurs largement le simple rachat d’actions. Aujourd’hui, la NBA possède 42 % du capital de la WNBA, les propriétaires des franchises féminines en détiennent également 42 %, tandis que les investisseurs entrés en 2022 contrôlent les 16 % restants.

Le sujet a été abordé lundi, lors d’une réunion des propriétaires à New York, sans qu’aucune proposition ne soit pour le moment soumise au vote. « Nous continuons de discuter de notre structure capitalistique et des moyens de la faire évoluer à l’avenir », a expliqué Cathy Engelbert sur le sujet.

Adam Silver évoque un problème d’intérêts divergents

De son côté, Adam Silver estime que le problème ne se résume pas au rachat de cette participation. Les conditions de l’accord conclu en 2022 compliqueraient aujourd’hui le fonctionnement économique de la ligue.

« Cela tient à la manière dont cet instrument financier a été conçu. Cela crée actuellement un certain décalage entre les intérêts des différentes parties au sein de la ligue », a expliqué le patron de la NBA.

Autrement dit, la WNBA pourrait chercher à revoir les modalités de cet investissement sans nécessairement racheter l’intégralité des 16 %.

Sur le départ après sept années à la tête de la ligue, Cathy Engelbert espère ainsi préparer le terrain pour sa succession. Mais aucune décision n’a encore été prise, et le coût éventuel de l’opération reste inconnu.

Un dossier sensible pour une WNBA en pleine expansion, qui doit désormais trouver le meilleur moyen de profiter de sa croissance sans laisser les accords financiers conclus à une autre époque freiner son développement.