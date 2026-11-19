Le Black Friday 2026 est déjà lancé chez basket4ballers ! Jusqu’au 30 novembre, le spécialiste du basketball propose des réductions sur des centaines de références, des chaussures signatures des stars NBA aux maillots de Victor Wembanyama, en passant par les collections dédiées à Kobe Bryant. Tour d’horizon des offres à ne pas manquer.

Un Black Friday 2026 placé sous le signe de la NBA

Cette année, le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et il aura aussi un petit goût de NBA. Deux rencontres de NBA Cup seront proposées gratuitement sur Prime Video en France : le Miami Heat sur le parquet des New York Knicks, puis les San Antonio Spurs face aux Los Angeles Lakers.

Deux affiches qui devraient particulièrement intéresser le public français, notamment grâce à Victor Wembanyama. Une belle occasion de suivre gratuitement deux rencontres de NBA, sans abonnement à Prime Video.

Mais le Black Friday est aussi l’occasion de renouveler son équipement à moindre coût. Chez basket4ballers, l’opération a même débuté dès le 13 novembre, avec des promotions sur les chaussures, maillots, vêtements et accessoires jusqu’au 30 novembre 2026.

Bonne nouvelle : avec le code BF26, une réduction supplémentaire de 5 % est également annoncée sur les articles déjà en promotion, selon les conditions de l’opération. De quoi rendre certaines offres encore plus intéressantes.

Chaussures de basketball : les modèles signatures à prix réduit

C’est souvent le rayon le plus attendu du Black Friday. Les chaussures de basketball concentrent cette année plusieurs remises intéressantes, notamment sur les modèles signatures des stars NBA. De quoi s’équiper pour la saison sans forcément payer le prix fort.

Parmi les offres mises en avant, la Nike Ja 4 Heat Check bénéficie d’une réduction de 20 %. Associée à Ja Morant, cette gamme s’adresse en priorité aux joueurs explosifs, qui multiplient les accélérations, les changements de direction et les attaques du cercle.

Autre modèle à surveiller, la Puma x b4b All-Pro Nitro 2 « Le Brasier » affiche 30 % de remise. Fruit d’une collaboration avec basket4ballers, cette chaussure mise notamment sur la technologie Nitro de Puma, conçue pour combiner amorti et réactivité. Une alternative intéressante aux modèles signatures traditionnels.

Les amateurs de Kevin Durant ne sont pas oubliés avec la Nike KD 19 Bubble Gum Bounce NRG, proposée à -30 %. Fidèle à l’esprit de la gamme KD, elle s’adresse aux joueurs polyvalents, qui alternent tirs extérieurs, déplacements rapides et attaques du cercle.

Enfin, les nostalgiques de Kobe Bryant pourront se tourner vers la Nike Kobe 3 Low Protro x FC Barcelone, également affichée à -30 %. Une collaboration mêlant l’héritage du Black Mamba et les couleurs du club catalan.

Kobe Bryant : des sneakers lifestyle à -30 %

Plus de six ans après sa disparition, Kobe Bryant conserve une place à part dans la culture basketball. Au-delà de ses cinq titres NBA et de sa célèbre « Mamba Mentality », son influence se prolonge dans l’univers des sneakers. Nike multiplie ainsi les déclinaisons lifestyle en hommage à l’ancienne légende, notamment autour de la Air Force 1.

Pendant le Black Friday, plusieurs de ces références bénéficient de 30 % de réduction, à commencer par la Nike Kobe Air Force 1 Low Armory Blue. Les versions Multicolor, Black/Purple Stardust et Daybreak profitent également de remises similaires. Des modèles davantage destinés à être portés au quotidien que sur les parquets, mais qui reprennent les codes visuels associés à Kobe Bryant.

Pour les collectionneurs comme pour les supporters des Lakers, c’est donc l’occasion d’ajouter une paire aux couleurs du Black Mamba à leur collection, sans nécessairement investir dans un modèle de performance.

Victor Wembanyama et les Spurs à l’honneur

Impossible de parler de produits dérivés NBA en France sans évoquer Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs attire toujours autant l’attention, et ses maillots figurent naturellement parmi les articles susceptibles d’intéresser les supporters français pendant le Black Friday.

Le maillot NBA Victor Wembanyama San Antonio Spurs Nike Icon Edition Swingman bénéficie ainsi d’une réduction de 20 %. Même remise pour le maillot de l’équipe de France de Victor Wembanyama, dans sa version Jordan Limited Road, proposé à -20 %. De quoi choisir entre les couleurs des Spurs et celles des Bleus.

Une sélection qui tombe à point nommé avant l’affiche du 27 novembre face aux Lakers, lorsque Wembanyama et les Spurs seront à nouveau particulièrement exposés auprès du public français dans le cadre de la NBA Cup.

Sacs, vêtements et accessoires : des réductions jusqu’à -50 %

Les promotions ne se limitent pas aux chaussures et aux maillots. Les pratiquants peuvent aussi renouveler leur équipement à moindre coût, avec des remises sur les sacs, les vêtements d’entraînement et les accessoires. Les sacs à dos Nike Elite Varsity, disponibles dans plusieurs coloris, bénéficient notamment de 20 % de remise. Un modèle pratique pour transporter chaussures, tenue et affaires personnelles jusqu’au gymnase.

Les supporters des Bleus pourront également profiter d’une réduction de 40 % sur le sac à dos Jordan Équipe de France de Basket. Côté vêtements, le T-shirt Nike Kobe Mamba Mentality Photo Black est affiché à -30 %, tandis que le manchon de compression Rigorer x b4b One Arm Blanc profite d’une remise de 40 %.

Des articles moins spectaculaires qu’une nouvelle paire de chaussures, mais qui peuvent s’avérer tout aussi utiles au quotidien, notamment pour les basketteurs réguliers.

Comment profiter des offres basket4ballers jusqu’au 30 novembre ?

L’opération Black Friday de basket4ballers se déroule du 13 au 30 novembre 2026, avec des remises pouvant atteindre 50 % sur certaines références. Les offres concernent aussi bien les chaussures de performance que les sneakers lifestyle, les maillots et les accessoires.

Pour faire encore baisser la facture, le code promotionnel BF26 permet d’obtenir 5 % de remise additionnelle sur les articles déjà en promotion, selon les conditions de l’opération.

Attention toutefois : les stocks, les pointures et les tailles disponibles peuvent varier rapidement. Avant de commander, mieux vaut donc vérifier la disponibilité du produit, le montant exact de la réduction et le prix final après application du code promotionnel.

Entre les chaussures signatures de Ja Morant et Kevin Durant, les collections Kobe Bryant et les maillots de Victor Wembanyama, ce Black Friday 2026 offre un large choix aux amateurs de NBA. Reste à trouver la bonne affaire avant la fin de l’opération, le 30 novembre.

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