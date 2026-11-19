Après avoir manqué six matchs de suite, Jordan Poole a profité des volées subies par sa formation (et la demande de transfert de Dejounte Murray) pour faire son retour dans les plans de Jamahl Mosley depuis dix jours.

Le meneur/arrière vient d’enchaîner cinq matchs de suite à 11 points ou plus, dont sa sortie la plus productive de l’année, cette nuit face aux Pistons, avec 22 points (5/11 aux tirs) et 5 passes.

« Je sais de quoi je suis capable. J’essaie d’avoir des occasions de jouer régulièrement, c’est tout. Et de comprendre avec qui je suis sur le terrain, pour essayer de faciliter les choses pour ces gars-là, mais aussi pour moi et pour l’équipe. J’essaie de jouer au basket de la bonne manière », vise ainsi le joueur de 27 ans.

Alors que sa cote est au plus bas depuis son départ des Warriors, Jordan Poole estime être toujours considéré comme une menace par les défenses adverses.

« Je m’appuie sur mon expérience et ma capacité à jouer au plus haut niveau. Je sais que je représente une menace sur le terrain, et je sais que la défense me considère comme telle. Mais j’essaie de faciliter les choses au maximum pour mes coéquipiers tout en restant agressif », poursuit-il sur cet équilibre qu’il a du mal à trouver.

Sur ses cinq dernières sorties, en marge de ses 15 points de moyenne, il affiche ainsi un peu plus de 4 passes décisives par rencontre. « Mais il faut essayer de gagner des matchs. Je sais qu’on est aussi là pour apprendre et progresser, mais on cherche également à jouer avec beaucoup d’agressivité et à gagner des matches. »

« C’est sacrément dur de sourire quand on ne gagne pas »

Ce que les Pelicans font de moins en moins depuis leur série de quatre victoires de rang démarrée fin octobre (quand Jordan Poole ne jouait pas d’ailleurs…). Aujourd’hui, avec un faible bilan de 5 victoires et 11 défaites, les Pelicans décrochent déjà du wagon des équipes visant le play-in.

Et l’intéressé, qui a connu la fin du cycle glorieux des Warriors, s’est habitué depuis à la défaite. Le champion NBA 2022, qui sait « à quel point » il est bon joueur de basket, n’a plus connu les playoffs depuis 2023. « Évidemment, ce n’est pas facile de perdre », convient-il avant de soupirer.

« Ces trois dernières années, j’ai été dans des équipes qui avaient l’un des trois ou cinq pires bilans de la ligue, et ça a été plutôt difficile. Donc c’est sacrément dur de sourire quand on ne gagne pas beaucoup de matchs. Mais il faut être reconnaissant et apprécier le fait que nous puissions jouer à ce sport au plus haut niveau. Profiter de l’opportunité qui m’est donnée et simplement montrer mes capacités », dit-il.

Et ainsi pouvoir faire remonter sa cote. « Montrer aux gens, au staff et à tous ceux qui nous regardent que je pratique un basket de qualité à chaque fois que je suis sur le terrain […] Je sais ce que je fais, le travail que je fournis et ce que je peux apporter à l’équipe. Tout est une question de saisir l’opportunité quand elle se présente, de rester prêt et d’essayer ensuite de surfer sur cette dynamique », termine-t-il d’ailleurs.

Jordan Poole Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 GSW 57 22.3 33.3 27.9 79.8 0.2 1.9 2.1 2.4 1.6 0.6 1.3 0.2 8.8 2020-21 GSW 51 19.4 43.2 35.1 88.2 0.3 1.5 1.8 1.9 1.7 0.5 1.0 0.2 12.0 2021-22 GSW 76 30.0 44.8 36.4 92.5 0.4 3.0 3.4 4.0 2.7 0.8 2.5 0.3 18.5 2022-23 GSW 82 30.0 43.0 33.6 87.0 0.4 2.4 2.7 4.5 2.6 0.8 3.1 0.3 20.4 2023-24 WAS 78 30.1 41.3 32.6 87.7 0.4 2.3 2.7 4.4 3.1 1.1 2.4 0.3 17.4 2024-25 WAS 68 29.4 43.2 37.8 88.3 0.5 2.5 3.0 4.5 3.0 1.3 3.0 0.4 20.5 2025-26 NOR 39 23.9 37.2 33.3 86.0 0.2 1.7 2.0 3.1 2.3 0.6 1.8 0.4 13.4 2026-27 NOR 10 22.4 32.8 30.8 90.7 0.5 1.3 1.8 3.5 2.8 0.8 1.0 0.4 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.