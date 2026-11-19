

Il faut voir la mine décrépite de Sam Merrill pour se rendre compte de son abattement. Sous ses yeux, depuis le banc des Cavs qu’il vient de rejoindre, Cedric Coward s’apprête à sceller le sort de la rencontre aux lancers-francs.

Le shooteur de Cleveland, lui, s’est raté dans l’exercice quelques secondes plus tôt. Après une remise en jeu manquée de Jerami Grant (violation des cinq secondes), Sam Merrill était parvenu à obtenir un passage sur la ligne des lancers-francs après s’être démarqué sur une prise à deux visant Donovan Mitchell.

Deux lancers-francs qui, à six secondes et avec un point d’avance en faveur des visiteurs, auraient permis aux locaux de reprendre l’avantage au score. Les Cavs partaient d’autant plus confiants que le shooteur affiche un impressionnant 89% de réussite dans l’exercice en carrière. Mais ses deux tentatives ont roulé sur le cercle…

With a chance to take a lead in the last 20s, Sam Merrill misses both FT’s BRUTAL https://t.co/f5dEYWELci — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 19, 2026

« J’ai adoré l’action, le fait qu’il attaque le cercle. Il est tellement intelligent pour provoquer la faute, c’est ce que je retiens. Réussir ou rater, ça fait partie du sport. Mais j’ai vraiment aimé son intelligence pour provoquer la faute. Ça arrive, même aux meilleurs, parfois même aux grands shooteurs », préfère relativiser Kenny Atkinson.

Ce double raté de Sam Merrill, consolé sur le moment par Donovan Mitchell, a permis aux Grizzlies de sauver leur peau, après une erreur de leur part sur la remise en jeu qui a précédé ces lancers-francs. « Jerami et moi en avons discuté. On devait tous les deux compter jusqu’à quatre. Ça nous a semblé un peu rapide », juge Tuomas Iisalo.

Sam Merrill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIL 30 7.8 44.4 44.7 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.6 0.3 0.3 0.0 3.0 2021-22 MEM 6 9.6 33.3 30.4 50.0 0.2 1.0 1.2 0.7 0.5 0.0 0.3 0.0 4.2 2022-23 CLE 5 11.7 40.9 27.8 100.0 0.0 1.8 1.8 1.0 0.6 0.8 0.0 0.0 5.0 2023-24 CLE 61 17.5 40.2 40.4 92.9 0.4 1.6 2.0 1.8 1.2 0.3 0.3 0.1 8.0 2024-25 CLE 71 19.7 40.6 37.2 96.6 0.5 1.7 2.2 1.5 1.7 0.7 0.5 0.2 7.2 2025-26 CLE 52 26.5 46.1 42.1 85.5 0.5 2.0 2.6 2.4 2.4 0.6 0.8 0.1 12.8 2026-27 CLE 10 23.1 38.1 31.9 81.3 0.9 2.4 3.3 2.0 3.2 1.1 0.3 0.1 7.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.