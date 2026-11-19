Auteur d’une fatale faute technique dans les dernières secondes, Jayson Tatum n’a pas cherché à se défausser après le revers sur le fil face aux Nuggets. Pour expliquer comment les Celtics ont perdu le contrôle à Denver, leur leader pointe d’abord ses propres erreurs face au changement de défense des Nuggets au retour des vestiaires.

« Les quatre ballons perdus, ou quelque chose comme ça, que j’ai commis dans le troisième quart-temps nous ont vraiment désorganisés », reconnaît-il. « Dans ces situations, je dois mieux communiquer, mieux exécuter et prendre soin du ballon. Cela nous a mis en difficulté et que ça a été le tournant de la deuxième mi-temps. »

En accentuant leurs prises à deux sur le porteur de balle, les Nuggets ont réussi à gripper l’attaque de Boston. Les Celtics ont en effet perdu huit ballons dans cette seule période, donnant à Denver des occasions de courir plutôt que de devoir attaquer une défense déjà en place.

« C’est à moi de faire le bon choix »

Pour Jayson Tatum, le problème ne tient pas uniquement à la précision des passes. Il concerne aussi la préparation de la sortie de prise à deux et la communication avec ses partenaires.

« Une ou deux fois, ils ont envoyé deux défenseurs et j’ai passé le ballon à l’intérieur alors qu’il ne regardait pas. C’est ma responsabilité », détaille-t-il. « Je dois communiquer avec lui ou demander aux deux joueurs sur le côté de remonter. Quand ils mettent deux défenseurs sur le ballon, c’est à moi de faire le bon choix. Dans le troisième quart-temps, je ne l’ai pas fait, et je pense que c’est ce qui a fait basculer le match. »

Joe Mazzulla partage le diagnostic. Avec les qualités de passe et de lecture dont dispose Boston, le technicien estime que ces prises à deux doivent devenir une occasion à exploiter.

« Nous devrions être satisfaits d’avoir deux défenseurs sur le ballon. Nous avons de très bons passeurs, des joueurs techniques, capables de lire les situations à deux contre un », rappelle-t-il.

Encore faut-il coordonner le dribble, les écrans, l’espacement et les déplacements. Boston a notamment gâché des ouvertures vers le joueur qui plongeait au cercle et vers le corner. « Nous devons être plus précis dans ces lectures, car cette couverture nous offre énormément de possibilités derrière », insiste l’entraîneur.

Une maîtrise perdue jusque dans les dernières secondes

Le coach a néanmoins apprécié la réaction offensive du quatrième quart-temps. Avec davantage de mouvements sans ballon et de meilleures lectures, les Celtics ont retrouvé des solutions et limité leurs pertes de balle. Mais les fautes ont continué de nourrir l’attaque adverse : Denver a terminé avec 29 lancers tentés, contre 12 pour Boston.

« Que nous ayons pensé jouer de manière agressive ou autre, les arbitres sifflent certaines choses et nous devons probablement mieux nous adapter », estime Jayson Tatum. « Il faut essayer de s’ajuster à l’instant T. »

L’ailier assume aussi cette faute technique reçue dans les dernières secondes, après avoir envoyé le ballon vers un arbitre. Il assure que son geste n’était toutefois pas motivé par la colère et explique avoir cru que John Goble regardait dans sa direction après avoir accordé un temps-mort : « J’aurais simplement dû donner le ballon à l’arbitre le plus proche. C’est ma faute » admet-il néanmoins.

Joe Mazzulla retient lui surtout la nécessité de garder le contrôle : « Nous ne pouvons pas nous mettre dans cette position et donner aux arbitres l’occasion d’interpréter les choses d’une certaine manière. »