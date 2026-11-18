La NBA réserve encore quelques surprises à JJ Redick ! Même après quinze saisons comme joueur et plusieurs années sur le banc des Lakers, l’entraîneur de Los Angeles ne connaît pas toutes les subtilités du règlement.

Il en a fait l’expérience lors de la victoire des Lakers face aux Hornets (118-114), remportée après prolongation grâce notamment aux 47 points de Quentin Grimes et aux 36 points de Luka Doncic.

À 18 secondes de la fin de la prolongation, alors que Charlotte ne dispose plus que de 3.8 secondes pour tirer, le jeu est interrompu parce que Naz Reid saigne du nez. Les arbitres appliquent alors une disposition du règlement liée aux saignements, et redonnent 14 secondes de possession aux Hornets !

Une décision qui a laissé JJ Redick particulièrement perplexe. « Au fait, vous connaissiez la règle sur les saignements ? Moi non plus, je ne la connaissais pas ! Je suis content de l’avoir apprise. Je répète toujours aux joueurs qu’on apprend quelque chose à chaque match », a-t-il plaisanté en conférence de presse.

JJ Redick cherche la logique

Car les arbitres n’ont pas inventé cette disposition. Selon l’article 7 du règlement NBA, lorsqu’une rencontre est interrompue pour permettre la prise en charge d’un joueur qui saigne, le chronomètre est maintenu ou remonté à 14 secondes, selon la durée la plus favorable à l’attaque.

Autrement dit, les Hornets, qui n’avaient plus que 3.8 secondes pour tenter un tir, ont récupéré 10.2 secondes supplémentaires. Et cela sans avoir obtenu de rebond offensif ou provoqué de faute !

« Je n’avais jamais vu ça. Je n’avais même jamais entendu parler de cette règle. J’aimerais vraiment comprendre sa logique et je suis sûr que quelqu’un de la commission des compétitions va m’appeler pour me l’expliquer… »

JJ Redick a même tenté de trouver lui-même une explication à cette particularité du règlement. « Je crois que l’idée, c’est que l’interruption permet davantage à la défense de se replacer et de discuter qu’à l’attaque. C’est pour cela qu’on remet le chronomètre à 14 secondes, s’il était en dessous. Mais je vais devoir contester cette logique. »

Reste que cette règle figure bien dans les textes officiels de la NBA. Elle prévoit aussi qu’une équipe récupère huit secondes pour franchir la ligne médiane si le jeu est interrompu pour saignement alors qu’elle se trouve encore dans sa moitié de terrain. De quoi donner à JJ Redick un nouveau sujet de discussion avec les instances de la ligue…