À 22 ans, Andrej Stojakovic commence à se faire un prénom. Le fils de Peja Stojakovic, ancien All-Star des Kings, a signé un exploit retentissant en inscrivant 46 points lors de la victoire d’Illinois sur le parquet de Duke (99-78).

Avec ses 14/21 au tir et 16/20 aux lancers francs, l’ailier a établi un nouveau record de points pour un adversaire au Cameron Indoor Stadium, effaçant les 43 unités de Grady Wallace, inscrites en 1957 ! De quoi mettre fin à la série de 35 victoires consécutives de Duke à domicile…

« J’ai simplement trouvé mon rythme, en restant agressif », a-t-il expliqué à ESPN. « Mes coéquipiers ont cru en moi dès le départ. C’est la beauté de cette équipe. Il n’y a pas d’ego et ça peut être la soirée de n’importe qui. »

Une agressivité qui plaît à son entraîneur

Contrairement à son père, spécialiste du tir extérieur, Andrej Stojakovic a surtout fait des dégâts près du cercle. Avec seulement trois tentatives à 3-points, il a multiplié les pénétrations et les passages sur la ligne des lancers.

« C’est exactement ce que nous essayons de lui faire faire », a apprécié son entraîneur Brad Underwood, séduit par son agressivité. « Il y a de la hargne dans cette action, de l’agressivité. »

Du côté de Duke, Dame Sarr n’a pu que constater les dégâts. « C’est un grand joueur, il a pris feu et je ne l’ai pas arrêté. » Même constat chez Jon Scheyer, son coach : « Je n’ai jamais vécu un match comme celui-là ici, comme joueur ou entraîneur. Il faut leur rendre hommage, et saluer Stojakovic : sa performance était historique. »

Un nouveau tremplin vers la NBA ?

Passé par Stanford et California avant de rejoindre Illinois, où il a participé au Final Four 2026, Andrej Stojakovic avait testé sa cote auprès des franchises NBA au printemps dernier, notamment les Celtics et les Grizzlies, avant finalement de décider de poursuivre sa carrière universitaire.

« Je sais que la NBA est un rêve pour moi », expliquait-il alors, tout en affichant sa volonté de progresser dans ses prises de décision.

Cette fois, il a joint les actes à la parole. Et avec une telle démonstration sur l’un des parquets les plus mythiques de NCAA, le fils de Peja vient d’envoyer un sacré message aux scouts et dirigeants NBA en vue de la Draft 2027.