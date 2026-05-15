Testé par les Celtics, Andrej Stojakovic n’exclut pas de rester en NCAA

Tous les joueurs inscrits à la Draft ont jusqu’au 27 mai pour changer d’avis et retirer leur nom. C’est le cas, par exemple, d’Andrej Stojakovic, le fils de Peja Stojakovic, l’ancienne gâchette des Kings et des Mavericks.

Actuellement annoncé en fin de second tour, l’ailier d’Illinois, passé aussi par Stanford, n’exclut pas de revenir sur le campus de son université. Il faut rappeler qu’initialement, il avait annoncé qu’il rempilait avec sa fac’, avant finalement de tester sa cote auprès des franchises NBA.

« Annoncer mon retour à Illinois, c’était surtout pour avoir un plan dans tous les cas », se justifie-t-il à propos de sa volte-face. « J’adore Illinois. J’ai adoré cette année et, si je reviens, j’espère écrire encore plus l’histoire avec cette équipe. C’est surtout pour ma tranquillité d’esprit. Je sais que la NBA est un rêve pour moi, mais j’ai conscience aussi qu’il y a une possibilité que je retourne à l’université, et je suis enthousiaste à l’idée de participer à un autre Final Four. »

Pour l’instant, Andrej Stojakovic « est à fond » sur le Draft Combine et les essais sur place. S’il a effectué tous les tests techniques et physiques, en revanche, il a refusé de participer aux cinq-contre-cinq. Selon le Chicago Tribune, il a déjà effectué des workouts avec les Celtics et les Grizzlies.

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« Plus j’avance dans le processus et plus on se rapproche de la date limite, plus j’en saurai », poursuit-il. « Les gens autour de moi ont fait un très bon travail pour analyser les choses et garder la tête froide, peu importe les retours qu’on reçoit. Je suis très reconnaissant d’être dans cette situation parce que retourner à l’université est aussi une très, très bonne option pour moi. »

Avec 13,5 points et 4,5 rebonds de moyenne, Andrej Stojakovic était un joueur majeur d’Illinois, qui a atteint le Final Four pour la première fois depuis 2005. Contrairement à son père, il n’est pas un grand shooteur (24% à 3-points en 2026), et il sait qu’il doit progresser dans ce secteur pour se faire une place en NBA.

« Tout se passe dans les décisions prises en une demi-seconde : savoir quand tirer immédiatement ou non », conclut l’ailier, très agressif vers le cercle. « Cette année, je réfléchissais beaucoup à ça : est-ce le bon moment pour tirer ou pas ? C’était simplement dû au fait qu’on possédait une grosse puissance de frappe. J’ai hâte d’être beaucoup plus agressif et affirmé dans mes décisions, peu importe l’option. »