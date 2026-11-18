

La présence de Victor Wembanyama en face n’a modifié les plans de J.B. Bickerstaff. Comme c’était le cas sur les trois matchs précédents, le coach des Pistons a maintenu Daniss Jenkins dans son cinq, aux côtés de Cade Cunningham, Duncan Robinson et Kevin Huerter pour affronter les Spurs cette nuit.

Avec John Collins comme intérieur principal donc, plutôt que Paul Reed, pourtant à son avantage depuis la blessure de Jalen Duren et titulaire d’ailleurs lors des rencontres précédentes.

C’est face aux Wizards il y a dix jours que le coach avait décidé d’opérer cet ajustement dans le cinq. « DJ a mérité davantage de temps de jeu grâce à l’énergie qu’il a apportée en sortie de banc », avait alors justifié le technicien, évoquant son « matchup » avec Trae Young ce soir-là, et surtout l’envie de mieux démarrer les rencontres.

Daniss Jenkins sortait de sa meilleure prestation en carrière face aux Lakers, dans une défaite la veille, avec 31 points (9/17 aux tirs dont un impressionnant 8/15 de loin) en sortie de banc.

Une performance devenue presque naturelle pour le joueur non-drafté, arrivé à Detroit en 2024.

« Quand tu essaies de faire monter la pression défensive et d’accélérer le jeu comme ça, il y a beaucoup de tirs ouverts à prendre. J’ai essayé d’être dans le rythme et de me fondre dans le collectif. Et il se trouve que, ce soir, ça s’est traduit par des tirs à 3-points. Mes coéquipiers m’ont bien servi, j’étais démarqué et je n’avais plus qu’à prendre mes tirs avec confiance, en essayant de les rentrer », décrivait-il ce soir-là.

« Un truc de Texans »

Le joueur de 25 ans expliquait que ce rôle de dynamiteur de banc n’était pas toujours simple. « Que l’équipe soit dans un bon soir ou non, notre travail, c’est d’entrer en jeu et soit de faire passer l’équipe à un niveau supérieur, soit de lui apporter une étincelle. On est donc fiers de remplir notre mission en sortie de banc, en apportant à l’équipe ce dont elle a besoin », expliquait-il.

Il le faisait très bien comme remplaçant donc, en apportant 11 points de moyenne, avec un très bon 41% de réussite à 3-points, et 4 passes. Sa ligne de statistiques, depuis qu’il est titulaire, est encore plus impressionnante : 19 points (44% à 3-points), 5 rebonds et 5 passes. Et sa relation avec Cade Cunningham, qu’il était habitué à relayer en temps normal, semble fonctionner, d’autant qu’il amène ce deuxième créateur qui manquait au groupe des titulaires.

« Il a été énorme. Il a pris de grosses décisions, rentré des tirs importants et surtout apporté énormément d’énergie. Son énergie est contagieuse au quotidien et il nous l’a encore transmise aujourd’hui. Je crois que c’est un truc de Texans », formule la star locale à l’issue de la victoire de cette nuit à San Antonio.

En 38 minutes de jeu, son partenaire de « backcourt », natif de Dallas, a signé 25 points à 11/21 aux tirs. En faisant parler, cette fois, davantage son jeu à mi-distance.

« Ils ont mis Wemby sur l’un de nos extérieurs. On a donc dû tirer profit de nos points forts, à savoir notre vitesse. Ils ne défendaient pas ce petit tir à mi-distance dans la raquette, alors on a pu en profiter toute la soirée. Je ne sais pas quel autre tir ils voudraient me voir prendre », lâche-t-il avec le sourire.

Daniss Jenkins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 7 3.2 30.0 14.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 2025-26 DET 72 20.2 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.5 0.9 1.6 0.2 9.3 2026-27 DET 13 28.9 45.3 42.4 90.6 1.2 2.5 3.7 4.4 2.2 1.0 1.4 0.1 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.