Les Pistons ont envoyé un message au reste de la NBA en s’imposant 105-93 à San Antonio. Privés de Jalen Duren, mais aussi d’autres éléments importants (Duncan Robinson, Isaiah Joe, Ron Holland…), ils ont pourtant étouffé les Spurs après un premier quart-temps dominé par Victor Wembanyama. Pour J.B. Bickerstaff, cette victoire s’explique d’abord par le retour aux fondamentaux de son équipe.

« La défense et la force de caractère », a répondu l’entraîneur sur les clés du succès. « Défensivement, nos deuxième, troisième et quatrième quarts-temps ont été impeccables. Nos joueurs se sont battus, ont imposé leur puissance physique et exécuté notre système. Malgré notre déficit de taille, ils se sont arrachés au rebond. C’était une victoire de caractère. Voilà à quoi ressemble le basket des Detroit Pistons, et nos gars y sont revenus ce soir. »

L’entraînement qui a tout changé

Une identité retrouvée après plusieurs prestations moins convaincantes. J.B. Bickerstaff a expliqué qu’une rare séance d’entraînement avait permis de remettre l’accent sur les exigences défensives.

« Nous avons été très précis dans notre discours et dans le travail réalisé sur le terrain. Nous avons beaucoup voyagé, disputé beaucoup de matchs et n’avons pas eu énormément de temps pour nous entraîner. Il peut donc y avoir du relâchement. Cela nous a fait du bien de retourner à la salle et de retrouver ces sensations. »

Le résultat a été spectaculaire. Après avoir déjà encaissé 40 points après 14 minutes, Detroit a progressivement fermé les accès au cercle et limité San Antonio à 53 points pendant les 34 dernières minutes. Les Pistons ont également provoqué suffisamment d’erreurs pour inscrire 22 points après les pertes de balle adverses.

Au rebond, l’effort a été collectif pour compenser l’absence de Jalen Duren. Ausar Thompson a notamment frôlé le triple-double avec 14 points, 12 passes, 9 rebonds et 5 interceptions.

« Une seule personne ne peut pas remplacer ce que fait JD », a souligné J.B. Bickerstaff. « Mais nous avons beaucoup de gars qui se battent comme des fous. Le rebond, c’est une guerre : il faut avoir la volonté d’aller chercher le ballon malgré les contacts et la puissance physique. Il faut aussi avoir la solidité mentale pour le faire lorsque cela compte. Nos joueurs l’avaient ce soir. »

Ne pas avoir peur de Victor Wembanyama

Les Pistons ne se sont pas contentés de défendre. Malgré seulement six paniers à 3-points, ils ont inscrit 60 points dans la raquette et dominé les Spurs à l’intérieur. Une stratégie assumée face à Victor Wembanyama.

« Contre cette équipe, il faut être agressif », a expliqué le technicien. « Si vous la laissez s’installer confortablement dans sa défense, Wemby occupe tellement d’espace qu’il peut couvrir plusieurs zones à la fois. Cela rend les choses très difficiles. Nos joueurs ont attaqué. Certains de leurs tirs ont été contrés, mais ils ont continué et ont fini par en convertir davantage. Notre état d’esprit devait être : attaquer, attaquer et encore attaquer. »

Cette agressivité a notamment profité à Cade Cunningham (27 points) et Daniss Jenkins (25 points), auteurs de plusieurs tirs importants à mi-distance.

« Ce sont des gagneurs et c’est ce qui compte le plus pour eux », a apprécié leur coach. « Ils ont compris comment la défense les jouait. Le tir à mi-distance allait être disponible toute la soirée et nos intérieurs ont fait du bon travail pour poser les écrans et leur créer de l’espace. Nous devons prendre ce que la défense nous donne. »