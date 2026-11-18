Vainqueurs 105-93 à San Antonio, les Pistons ont imposé leur puissance physique et limité les Spurs à moins de 100 points pour la première fois de la saison. Auteur de 25 points et 18 rebonds, Victor Wembanyama n’a pourtant pas voulu attribuer cette panne offensive à la seule défense adverse.

« Cela vient surtout de nous. Nous n’avons pas fait ce qu’il fallait et nous aurions dû jouer de manière plus intelligente », a reconnu le Français. « Dès que nous avons quitté le terrain, à la fin du quatrième quart-temps, les choses semblaient assez simples et nos erreurs plutôt évidentes. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous en avons parlé immédiatement. Ce n’était pas notre meilleure prestation et nous l’avons rapidement compris. »

Detroit a imposé sa dureté

De son côté, Mitch Johnson a tenu à féliciter les Pistons. Avec 22 points inscrits après les pertes de balle adverses, 60 dans la raquette et 24 en contre-attaque, Detroit a privé San Antonio de ses repères.

« Il faut donner énormément de crédit, et même tout le crédit, à Detroit », a expliqué le coach des Spurs. « Beaucoup de ces chiffres ne correspondent ni à notre style, ni à notre identité, ni à nos standards. Ils nous ont souvent empêchés de jouer dans les zones où nous voulions opérer. Ils ont affiché une vraie solidité physique et mentale. C’est un pas en arrière très utile pour nous permettre de continuer à progresser. »

La domination des Pistons s’est également manifestée au rebond. Detroit a notamment capté neuf prises offensives après la pause, dont plusieurs lorsque San Antonio tentait de revenir dans le quatrième quart-temps.

« Neuf rebonds offensifs en deuxième mi-temps, c’est beaucoup trop », reconnaît Mitch Johnson. « Il peut y avoir beaucoup de circonstances différentes sur chaque possession, mais, au final, quelqu’un doit récupérer ce ballon lorsqu’il rebondit sur le cercle. Avec tout le reste, cela rend les choses vraiment très difficiles. »

San Antonio avait pourtant pris 14 longueurs d’avance durant le deuxième quart-temps. Mais Detroit a progressivement durci le ton, profitant notamment des passages de Wemby sur le banc pour inverser la dynamique de la rencontre. En première mi-temps, les Spurs ont ainsi affiché un différentiel de +12 avec leur intérieur sur le parquet et de -12 lorsqu’il se reposait.

Apprendre à vivre sans Wemby

Une situation frustrante pour le Français, même s’il assure devoir se concentrer sur ce qu’il peut maîtriser.

« Je dois me focaliser sur ce que je peux influencer et sur mon impact lorsque je suis dans le match. Même lorsque je ne joue pas, je peux avoir une influence sur mes coéquipiers en observant, en donnant les bons conseils. »

Son coach reconnaît que l’équipe doit encore mieux s’adapter aux changements d’identité provoqués par les entrées et sorties de son joueur majeur, dont l’influence défensive est difficile à compenser.

« C’est très différent lorsque Victor est sur le terrain et lorsqu’il ne l’est pas », a admis Mitch Johnson. « Il y a parfois quelque chose de contradictoire dans ce que nous demandons aux autres joueurs, mais ils en sont capables. Victor ne jouera pas 48 minutes, ni 82 matchs. Nous devons continuer à progresser collectivement. On ne joue pas nécessairement de la même façon selon les cinq joueurs alignés. Cela ne concerne pas uniquement Victor, mais il représente évidemment la plus grosse pièce du puzzle, donc ses entrées et ses sorties se remarquent davantage. »

Face à l’une des équipes les plus agressives physiquement rencontrées depuis le début de la saison, Victor Wembanyama préfère finalement voir cette défaite comme un avertissement utile : « Nous avions déjà connu des matchs similaires, mais c’était un bon rappel à la réalité pour nous. »