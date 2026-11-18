Après une saison 2025-2026 marquée par sa longue convalescence après sa rupture du tendon d’Achille, Jayson Tatum est plus que jamais de retour ! La superstar des Celtics a été accompagné dans ce début d’exercice 2026-2027 par la sortie de sa nouvelle chaussure signature, la Jordan Tatum 5.

La JT 5 marque en effet un changement de cap au niveau du design pour trancher avec le passé. Pour commencer le principal changement concerne la présence d’une sangle pour améliorer le maintien du pied et apporter plus de sécurité, sans l’alourdir. On trouve aussi cinq lignes traversant le talon en référence à la cicatrice laissée par la blessure dont JT a été victime. Une structure assurant le maintien du talon est également présente.

Niveau semelle, on retrouve une unité Air Zoom sous l’avant du pied, un renfort moulé sous le milieu du pied et une semelle extérieure à chevrons chevrons utilisant du caoutchouc HART 2.0.

Après les deux coloris de lancement « Sunrise » et « Sunset », la Jordan Tatum 5 passe la cinquième avec ce coloris « Laser », habillé d’une tige en marron assortie de finitions en rouge, pour faire ressortir le logo « Jumpman » et celui du joueur sur la languette, et noir.

La Jordan Tatum 5 « Laser » sera disponible sur Basket4Ballers à partir de minuit au prix de 130 euros.