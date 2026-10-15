La Jordan Tatum 5 dans la lumière

Après la pluie, vient le beau temps pour Jayson Tatum, qui sait d’où il revient après avoir été victime d’une rupture du tendon d’Achille en fin de saison 2024-2025. La sortie de sa nouvelle chaussure signature, la Jordan Tatum 5 est ainsi l’occasion pour lui de marquer un changement de cap, avec un modèle bien différent des quatre premiers, comme pour acter un nouveau départ.

La JT 5 change en effet de cap au niveau du design, avec pour commencer la présence d’une sangle pour améliorer le maintien du pied et apporter plus de sécurité, sans l’alourdir. On trouve aussi cinq lignes traversant le talon en référence à la cicatrice laissée par la blessure dont JT a été victime. Une structure assurant le maintien du talon est également présente.

« Une nouvelle aventure »

Niveau semelle, on retrouve une unité Air Zoom sous l’avant du pied, un renfort moulé sous le milieu du pied et une semelle extérieure à chevrons chevrons utilisant du caoutchouc HART 2.0.

« Je ne veux pas que ce soit une chaussure sur laquelle on a simplement ajouté une sangle. Je veux que la sangle fasse partie intégrante de la chaussure et qu’elle ait une véritable fonction », a récemment précisé JT. « Les Tatum 5 ont une signification particulière pour moi, car elles marquent un nouveau chapitre de ma vie et de ma carrière. Et c’est avec elles que je commence cette nouvelle aventure ».

Les coloris de lancement « Sunrise » et « Sunset » font référence au lever et au coucher de soleil de la ville de Boston, rappelant également la résilience dont le joueur a dû faire preuve pour revenir au plus haut niveau.

Les deux coloris sont disponibles depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers, au prix de 130 euros.