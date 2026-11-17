Quatre défaites de suite, puis quatre victoires de rang. Depuis une semaine, le Magic retrouve des couleurs après un début d’exercice compliqué, marqué notamment par l’absence de Paolo Banchero.

Après des succès face aux Kings, au Jazz et aux Bucks, que des équipes modestes, les Floridiens ont frappé bien plus fort cette nuit en allant s’imposer à Boston. Chez des Celtics qui n’avaient pas encore perdu à la maison cette saison.

« La chose marquante sur les quatre ou cinq derniers matchs, c’est cette volonté de se transmettre de l’énergie les uns aux autres. Donner de l’énergie à quelqu’un l’aide et ça t’aide aussi, tu la récupères en retour. Je trouve qu’on a fait du super boulot là-dessus ce soir », se félicite Sean Sweeney.

Une énergie collective qui s’est pleinement exprimée dans un dernier quart-temps de domination. À l’entame de cette dernière période, les visiteurs en étaient pourtant à 75 points au compteur, avec un maigre 41% de réussite.

« Au premier quart-temps, on aimait notre façon de jouer. Mais tu lèves les yeux vers le tableau d’affichage et on n’a que 12 points à trois minutes de la fin. Mais la marque d’une bonne équipe, résiliente, est de ne rien lâcher et de garder exactement la même approche du début à la fin du match. […] Et puis dans ce quatrième quart-temps, on a réussi à faire exploser le verrou offensivement », note Desmond Bane.

« Beaucoup de sang-froid dans le money-time »

Le meilleur marqueur de la rencontre (24 points, 8 rebonds et 5 passes), accompagné par six autres joueurs à 10 points ou plus, fait référence à ces 40 points inscrits dans le final, sur un impressionnant 16/21 aux tirs.

« On a très bien géré leur pression sur la fin, les prises à deux, leurs tentatives de faire faute, donc bravo d’avoir su garder le cap dans ces moments-là. Mais j’ai trouvé notre compétitivité et nos efforts des deux côtés du terrain phénoménaux », qualifie le coach du Magic, citant l’apport de Desmond Bane, mais également la bonne circulation de balle, incarnée par les 30 passes décisives générées.

À l’arrivée, une victoire marquante donc. « Chaque victoire est d’une certaine manière une validation de ce sur quoi on essaie de travailler la majorité du temps. Donc pour nous, rien ne change dans la façon de bâtir nos fondamentaux, de créer nos habitudes, de bosser notre compétitivité, notre dureté, et de faire tout ça ensemble », lâche Sean Sweeney, dont l’équipe garde un bilan négatif (6 victoires – 7 défaites).

Auteur de 20 points, Anthony Black parle d’une « belle étape. On savait que c’était un domaine dans lequel notre équipe pouvait progresser, jouer à l’extérieur en encaissant les runs adverses, prendre l’avantage et le conserver. Aujourd’hui, on a vraiment franchi un cap. On a fait preuve de beaucoup de sang-froid dans le money-time. »