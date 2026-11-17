Après avoir passé six saisons à essayer de se faire une place en NBA, Killian Hayes va rentrer en Europe, où un nouveau défi l’attend. Le meneur français de 25 ans a en effet trouvé un accord avec le FC Barcelone pour se frotter à l’élite du basket européen, en Liga ACB et en Euroleague. Avec une particularité : son contrat lui permettra de retourner en NBA si une franchise venait à le solliciter.

Le club espagnol, qui réalise un très bon début de saison en Euroleague (8 victoires, 3 défaites), avait besoin de renfort sur les postes arrière suite aux blessures de Kevin Punter (cheville) et Umoja Gibson (abdominaux).

Auteur d’une fin de saison 2025/26 plutôt encourageante du côté de Sacramento (5.5 points, 2.3 rebonds et 3.5 passes décisives en 17 minutes de moyenne sur 23 matchs), avec notamment une sortie à 18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives face aux Warriors, Killian Hayes n’avait pourtant pas été conservé par les Kings.

Pas vraiment chaud pour repartir en G-League, où il avait déjà beaucoup joué ces deux dernières saisons, il a donc longtemps attendu qu’une opportunité se présente, durant la présaison puis sur ce début d’exercice, en vain.

Barcelone, un tremplin pour repartir en NBA ?

À Barcelone, Killian Hayes s’offre un défi de choix, avec la possibilité de se montrer dans l’un des clubs les plus prestigieux du basket européen. Il pourra ainsi effectuer ses débuts en Euroleague après avoir découvert l’Eurocup en 2019/20 avec le Ratiopharm Ulm, lors de sa dernière saison avant d’être drafté en 7e position en 2020.

Ce sera à lui de trouver sa place aux côtés de Justin Robinson, l’un des leaders de l’équipe catalane, dans laquelle figure également Juan Nunez, drafté par les Spurs en 2024. Son profil de meneur organisateur pourrait d’ailleurs apporter une complémentarité intéressante avec Justin Robinson, davantage porté sur le scoring.

Surtout, Killian Hayes ne ferme donc pas la porte à la NBA. Comme l’a précisé son agent à HoopsHype, le Français dispose d’une clause libératoire pour traverser l’Atlantique en cas de sollicitation d’une franchise NBA.

Pour cela, il faudra tirer le meilleur de cette opportunité sous le maillot du Barça, comme l’a fait avant lui Dante Exum, passé par Barcelone puis Belgrade avant de retrouver un contrat NBA, aux Mavericks, en 2023. Plus récemment, on peut également citer Mario Hezonja, qui a brillé chez le rival du Real Madrid avant de retourner en NBA grâce à sa clause libératoire, du côté de Cleveland, qui vient de garantir son contrat jusqu’à la fin de la saison.

À noter que Killian Hayes n’effectuera pas ses débuts avec les Blaugrana ce soir face au Paris Basketball, mais plus vraisemblablement vendredi pour la réception de l’Étoile Rouge de Belgrade, ou dimanche à Tenerife.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 25:46 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 24:57 38.3 26.3 77.0 0.5 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28:21 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24:00 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 2024-25 BKN 6 27:00 41.9 38.1 83.3 0.8 2.2 3.0 5.2 2.2 0.7 1.5 0.7 9.0 2025-26 SAC 23 17:39 30.4 27.0 92.9 0.2 2.2 2.3 3.5 1.6 0.9 1.2 0.2 5.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.