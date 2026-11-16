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Contrat garanti pour « Super Mario » Hezonja

Publié le 16/11/2026 à 15:57 Twitter Facebook

NBA – De retour en NBA après six saisons passées en Europe, Mario Hezonja a convaincu les Cavaliers de le conserver. Son contrat est désormais entièrement garanti jusqu’à la fin de la saison.

Mario HezonjaLe pari est réussi pour Mario Hezonja ! Revenu en NBA cet été après six saisons passées en Europe, le Croate de 31 ans a définitivement gagné sa place dans l’effectif des Cavaliers.

Selon RealGM, son contrat d’un an, signé au salaire minimum cet été, est devenu entièrement garanti ce dimanche 15 novembre. Jusqu’ici, Cleveland pouvait encore se séparer de lui sans avoir à lui verser l’intégralité de son salaire.

Désormais, l’ancien joueur du Real Madrid est assuré de toucher ses 2,85 millions de dollars pour la saison.

Une belle récompense pour l’ailier, qui a su se rendre indispensable dans la rotation de Kenny Atkinson dès les premières rencontres de cette saison régulière.

Un retour en NBA réussi

Après avoir été contraint de se réinventer en sortie de banc, lui qui était habitué à jouer les premiers rôles en Europe, Mario Hezonja a rapidement trouvé sa place.

En 14 rencontres, l’ailier tourne ainsi à 8,6 points, 5,4 rebonds et 1,6 passe décisive en 19 minutes de moyenne, avec 47% de réussite aux tirs.

Samedi, pour sa première titularisation de la saison, il a même profité des nombreuses absences de Cleveland pour signer sa meilleure prestation depuis son retour outre-Atlantique : 22 points à 9/12 aux tirs, 7 rebonds et 4 passes décisives lors de la victoire face aux Mavericks (127-117).

Une perf’ qui tombait à point nommé, à la veille de la date limite pour garantir son contrat. « Nous cherchions quelqu’un sur les ailes capable de prendre ses responsabilités, et il l’a fait », saluait Kenny Atkinson fin octobre.

Mario HezonjaPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2015-16ORL7917.943.334.990.70.41.92.21.41.60.51.20.26.1
2016-17ORL6514.835.529.980.00.31.92.21.01.10.50.90.24.9
2017-18ORL7522.144.233.781.90.53.23.71.41.81.11.10.49.6
2018-19NYK5820.841.227.676.30.53.64.11.51.91.01.50.18.8
2019-20POR5316.442.230.881.40.62.93.50.92.00.70.80.24.8
2026-27CLE1419.347.131.460.01.34.15.41.61.70.61.00.28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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