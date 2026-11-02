À Cleveland, Mario Hezonja se réinvente en sortie de banc

Après cinq ans loin de la NBA, Mario Hezonja a discrètement fait son retour dans la Grande Ligue en signant un contrat d’un an non garanti avec les Cavaliers. Un contrat qui deviendra garanti si le Croate est toujours dans l’effectif après le 15 novembre, ce qui semble bien parti au regard de son apport depuis son arrivée dans l’Ohio.

Après six matchs, il tourne à près de 18 minutes par soir, pour 7,5 points, 5,2 rebonds et 2,0 passes de moyenne.

« Finalement, toute ma carrière en NBA est entre les mains de Kenny, du staff et de mes coéquipiers », reconnaît le Croate. « Ils ont été très respectueux avec moi et ils m’ont mis à l’aise. Donc je les remercie du fond de mon cœur. »

MVP du championnat d’Espagne, où il tournait à 17,5 points de moyenne, Mario Hezonja continue néanmoins de s’adapter à son nouveau rôle.

Parmi les principales options offensives du Real Madrid, le Croate est redevenu un « role player », comme il l’était avant de quitter la Grande Ligue. Avec la nécessité de contribuer sans avoir autant le ballon entre les mains.

Kenny Atkinson salue son travail

Pour s’installer dans la rotation, Mario Hezonja affiche une adresse à 3-points correcte, un secteur où il avait pourtant été irrégulier lors de son premier passage en NBA. Après six matchs, il affiche 35 % de réussite, sa meilleure marque en NBA à ce stade, en prenant plus de trois tirs derrière l’arc par soir.

Mais son apport ne se limite pas au tir extérieur. Face aux Bucks, il a ainsi compilé 8 points, 11 rebonds et 4 passes en seulement 20 minutes, illustrant sa capacité à peser sur le jeu sans forcément marquer beaucoup.

« C’est une transformation difficile à réaliser », admet Kenny Atkinson à propos de l’évolution de son ailier. « Je trouve qu’il s’en sort vraiment bien. Il va trouver sa place parce que le talent est présent. Il va nous aider à gagner beaucoup de matchs. Il continue de prendre ses marques et nous continuons d’apprendre à le connaître pour savoir comment l’intégrer. Quand nous aurons appris à nous connaître, tout va s’améliorer. »

Si Mario Hezonja continue sur sa lancée, Cleveland pourra compter sur un ailier polyvalent et fiable en sortie de banc. Avec le recrutement de Peyton Watson durant l’intersaison, les Cavaliers semblent ainsi avoir trouvé des solutions à leur manque de profondeur sur les ailes. Un facteur encourageant dans le bon début de saison de l’équipe, qui a remporté quatre de ses six premiers matchs.

« Nous avions besoin de Mario Hezonja », reconnaît l’entraîneur des Cavaliers. « Nous avons un peu cherché pour trouver quelqu’un sur les ailes qui allait passer un cap et il a passé ce cap. »

Mario Hezonja Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 ORL 79 17.9 43.3 34.9 90.7 0.4 1.9 2.2 1.4 1.6 0.5 1.2 0.2 6.1 2016-17 ORL 65 14.8 35.5 29.9 80.0 0.3 1.9 2.2 1.0 1.1 0.5 0.9 0.2 4.9 2017-18 ORL 75 22.1 44.2 33.7 81.9 0.5 3.2 3.7 1.4 1.8 1.1 1.1 0.4 9.6 2018-19 NYK 58 20.8 41.2 27.6 76.3 0.5 3.6 4.1 1.5 1.9 1.0 1.5 0.1 8.8 2019-20 POR 53 16.4 42.2 30.8 81.4 0.6 2.9 3.5 0.9 2.0 0.7 0.8 0.2 4.8 2026-27 CLE 6 17.9 45.0 35.0 50.0 1.7 3.5 5.2 2.0 1.2 0.7 1.0 0.2 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.