

Déjà absent à Miami et contre Dallas la semaine dernière, puis contre Chicago ce lundi, Evan Mobley est gêné par son gros orteil droit depuis plusieurs jours.

« C’est une entorse, donc il ressent forcément une gêne et tout ce qui va avec. Mais on ne s’attend pas à une absence longue durée », indiquait d’ailleurs Kenny Atkinson, son coach, ce week-end.

Evan Mobley sera cependant sur la touche pendant encore quelques jours, sept à dix en l’occurrence selon les Cavaliers, à cause de cette entorse contractée mercredi dernier à New York.

Un coup dur pour la franchise de l’Ohio, incapable d’enclencher une série depuis le début de saison et qui voit donc son meilleur défenseur squatter un peu trop longtemps l’infirmerie. Obligeant ses coéquipiers à faire bloc.

« Ça peut être n’importe qui », répondait ainsi Kenny Atkinson, interrogé sur les joueurs qui allaient devoir prendre le relais. « Qui peut saisir sa chance ? […] On va avoir besoin qu’un de nos jeunes élève son niveau de jeu. »

Tyrese Proctor et Meleek Thomas en profitent justement pour se montrer depuis quelques matchs, alors que dans la peinture, ce sont Jarrett Allen et Thomas Bryant qui doivent faire oublier les 16,9 points, 7,3 rebonds, 3,6 passes et 1,1 contre d’Evan Mobley.

On se rappelle que blessures à l’orteil ne laissent pas un très bon souvenir aux Cavaliers, puisque Jaylon Tyson et surtout Darius Garland avaient raté plusieurs matchs pour cette raison, la saison dernière et celle d’encore avant.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33.8 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34.4 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30.6 57.9 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30.5 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31.9 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2 2026-27 CLE 12 32.0 55.5 47.9 62.2 2.1 5.3 7.3 3.6 1.8 0.6 1.5 1.1 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.