

Il y avait du beau monde qui prétendait aux trophées de « Joueur de la semaine » ce lundi, et la NBA a finalement opté pour deux Européens : Victor Wembanyama à l’Ouest et Giannis Antetokounmpo à l’Est.

C’est déjà la deuxième fois que « Wemby » est récompensé cette saison. Sur une série de douze victoires de suite avec les Spurs, il a accumulé 27.5 points, 10.5 rebonds, 5 contres, 4 passes et 1 interception lors de ses quatre derniers matchs. En shootant à 62% au shoot…

Préféré à Luka Doncic, Deni Avdija, Jamal Murray ou Alperen Sengun, Victor Wembanyama s’offre le cinquième « Player of the Week » de sa jeune carrière. Et il se positionne sérieusement pour le titre de « Player of the Month ».

Dans l’autre conférence, on pouvait imaginer un sacre de Franz Wagner, voire de Cade Cunningham, Jayson Tatum ou Davion Mitchell, mais c’est finalement l’autre franchise floridienne qui est mise à l’honneur. Car, avec Miami, Giannis Antetokounmpo a comme souvent affolé les compteurs : 33.7 points, 11.3 rebonds, 4.7 passes et 1.3 contre (à 69% au shoot…). Alors qu’il joue avec un poignet douloureux.

Invaincu en trois matchs, le « Greek Freak » aide en tout cas le Heat à se replacer au classement. D’où son 29e trophée de « Joueur de la semaine ». Seuls LeBron James (70), Kobe Bryant (33) et Kevin Durant (33) font mieux.