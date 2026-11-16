Avec son 6/6 à 3-points, Mo Bamba a surpris Victor Wembanyama et les Spurs

Pour sa première titularisation de la saison, Mo Bamba a frappé fort ! Face aux Spurs, le pivot du Jazz a inscrit 26 points à 10/13 aux tirs, dont un impeccable 6/6 derrière l’arc, avec également 5 rebonds et 4 passes décisives.

Une performance qui n’a pas suffi pour empêcher la douzième défaite consécutive d’Utah (102-110), mais qui n’a pas vraiment étonné le principal intéressé.

« J’ai beaucoup travaillé mon tir pendant l’été. Ça m’amuse que les gens soient surpris de me voir m’écarter », a-t-il lâché. « C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé et que les entraîneurs m’encouragent à faire. »

Son entraîneur, Will Hardy, n’est pas davantage surpris par cette réussite extérieure. Il envisage même d’exploiter plus régulièrement cette qualité pour diversifier l’attaque du Jazz.

Une arme pour écarter les défenses

« Mo et moi avions déjà discuté de certaines possibilités de le faire jouer en pick-and-pop pour shooter au cours de la saison. Ce soir en était une illustration », a-t-il confirmé.

« On ne peut évidement pas s’attendre à une telle réussite tous les soirs, mais le spacing qu’il nous a apporté était excellent. Cela a obligé San Antonio à modifier ses duels défensifs et ses couvertures. »

Face à Victor Wembanyama, qui semblait en effet très surpris et/ou pas franchement motivé à sortir fort sur son adversaire au niveau de la ligne à 3-points, Mo Bamba a ainsi pu sanctionner les Spurs en s’écartant du cercle, contribuant à maintenir Utah dans la rencontre jusqu’aux dernières minutes.

Reste désormais à transformer cette belle sortie en résultats collectifs, alors que le Jazz affiche désormais un triste bilan de 1 victoire pour 13 défaites…

« J’ai déjà joué dans des équipes clairement en reconstruction, où tout semblait sans espoir. Mais ce n’est pas ce que je ressens ici », assure le pivot. « Les entraîneurs s’impliquent, les joueurs aussi. Tout le monde s’investit. Il nous manque simplement une ou deux possessions supplémentaires de basket intelligent et solide. »

Mo Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16.3 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14.2 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 15.8 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 25.7 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.6 2022-23 ORL/LAL 49 15.7 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2023-24 PHI 57 13.0 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 2024-25 LAC/NOR 32 12.9 46.4 27.8 70.4 1.0 3.5 4.5 0.6 1.8 0.3 0.6 1.0 4.3 2025-26 TOR/UTH 4 11.0 45.5 0.0 0.0 2.5 3.0 5.5 0.3 1.5 0.0 0.5 0.8 2.5 2026-27 UTH 10 19.5 74.5 100.0 55.0 2.7 3.1 5.8 1.0 2.0 0.4 0.6 1.8 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.