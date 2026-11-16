Matchs
NBA
Matchs
NBA

Avec son 6/6 à 3-points, Mo Bamba a surpris Victor Wembanyama et les Spurs

Publié le 16/11/2026 à 16:28 Twitter Facebook

NBA – Auteur d’un parfait 6/6 à 3-points face aux Spurs, Mo Bamba rappelle qu’il travaille depuis longtemps son tir extérieur. Une arme qui a posé de sérieux problèmes à San Antonio.

Mo BambaPour sa première titularisation de la saison, Mo Bamba a frappé fort ! Face aux Spurs, le pivot du Jazz a inscrit 26 points à 10/13 aux tirs, dont un impeccable 6/6 derrière l’arc, avec également 5 rebonds et 4 passes décisives.

Une performance qui n’a pas suffi pour empêcher la douzième défaite consécutive d’Utah (102-110), mais qui n’a pas vraiment étonné le principal intéressé.

« J’ai beaucoup travaillé mon tir pendant l’été. Ça m’amuse que les gens soient surpris de me voir m’écarter », a-t-il lâché. « C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé et que les entraîneurs m’encouragent à faire. »

Son entraîneur, Will Hardy, n’est pas davantage surpris par cette réussite extérieure. Il envisage même d’exploiter plus régulièrement cette qualité pour diversifier l’attaque du Jazz.

Une arme pour écarter les défenses

« Mo et moi avions déjà discuté de certaines possibilités de le faire jouer en pick-and-pop pour shooter au cours de la saison. Ce soir en était une illustration », a-t-il confirmé.

« On ne peut évidement pas s’attendre à une telle réussite tous les soirs, mais le spacing qu’il nous a apporté était excellent. Cela a obligé San Antonio à modifier ses duels défensifs et ses couvertures. »

Face à Victor Wembanyama, qui semblait en effet très surpris et/ou pas franchement motivé à sortir fort sur son adversaire au niveau de la ligne à 3-points, Mo Bamba a ainsi pu sanctionner les Spurs en s’écartant du cercle, contribuant à maintenir Utah dans la rencontre jusqu’aux dernières minutes.

Reste désormais à transformer cette belle sortie en résultats collectifs, alors que le Jazz affiche désormais un triste bilan de 1 victoire pour 13 défaites…

« J’ai déjà joué dans des équipes clairement en reconstruction, où tout semblait sans espoir. Mais ce n’est pas ce que je ressens ici », assure le pivot. « Les entraîneurs s’impliquent, les joueurs aussi. Tout le monde s’investit. Il nous manque simplement une ou deux possessions supplémentaires de basket intelligent et solide. »

Mo BambaPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2018-19ORL4716.348.130.058.71.43.65.00.82.20.30.91.46.2
2019-20ORL6214.246.234.667.41.63.34.90.71.90.40.71.45.4
2020-21ORL4615.847.232.268.21.74.15.80.81.90.30.81.38.0
2021-22ORL7125.748.038.178.12.16.08.11.22.60.51.11.710.6
2022-23ORL/LAL4915.748.538.766.11.23.44.60.92.10.30.60.96.6
2023-24PHI5713.049.039.168.01.42.84.20.71.80.40.71.14.4
2024-25LAC/NOR3212.946.427.870.41.03.54.50.61.80.30.61.04.3
2025-26TOR/UTH411.045.50.00.02.53.05.50.31.50.00.50.82.5
2026-27UTH1019.574.5100.055.02.73.15.81.02.00.40.61.89.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur du site éditorial Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes