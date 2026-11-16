Le retour de Mathias Lessort chez les Bleus devra attendre

Le retour de Mathias Lessort en Equipe de France devra encore attendre. Alors qu’il avait été retenu par Frédéric Fauthoux pour les rencontres face à l’Estonie et la Suède, le pivot du Panathinaïkos a finalement dû déclarer forfait.

La Fédération française de basketball précise que l’intérieur de 31 ans a informé le staff technique qu’il était contraint de renoncer à cette sélection pour des raisons familiales.

Il faudra donc patienter pour revoir Mathias Lessort sous le maillot tricolore, lui qui n’a plus joué avec les Bleus depuis les Jeux olympiques de Paris 2024…

Nadir Hifi ne sera pas non plus du rassemblement. Après concertation entre les staffs médicaux de l’équipe de France et du Paris Basketball, il a été décidé de laisser l’arrière au repos afin qu’il puisse récupérer pleinement d’une blessure à la cheville contractée il y a un mois.

Pour compenser ces deux absences, Frédéric Fauthoux a fait appel à Sylvain Francisco, meneur du Panathinaïkos, et Neal Sako, pivot de Valencia Basket.

Comme Jaylen Hoard, les deux nouveaux appelés rejoindront le groupe le mercredi 25 novembre, après le début du stage fixé au lundi 23 novembre à Dijon.

Avec sept victoires pour une seule défaite, les Bleus occupent actuellement la première place de leur groupe et peuvent valider leur qualification pour le Mondial 2027 au Qatar. Ils affronteront l’Estonie à Tallinn le vendredi 27 novembre (18h), puis la Suède à Dijon le lundi 30 novembre (20h30).