Mathias Lessort de retour en Bleu fin novembre ?

Premiers du groupe L, avec sept victoires en huit rencontres, dont un dernier succès glané cet été avec Victor Wembanyama en superstar, les Bleus auront l’occasion de valider définitivement leur qualification pour la prochaine Coupe du monde 2027 au Qatar, lors de la fenêtre internationale du 23 au 30 novembre.

Et le sélectionneur Frédéric Fauthoux a dévoilé aujourd’hui la liste des quatorze joueurs retenus pour préparer deux rencontres : la première en déplacement face à l’Estonie (vendredi 27 novembre, 18h à Tallinn) et la seconde, à domicile, au Palais des Sports de Dijon face à la Suède (lundi 30 novembre, 20h30).

Un retour attendu depuis les JO de Paris

L’information principale est le possible retour de Mathias Lessort, le pivot du Panathinaikos, qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. Longtemps freiné par une fracture de la jambe gauche, qui l’avait notamment privé de l’EuroBasket 2025, l’intérieur de 31 ans a retrouvé son meilleur niveau, avec 13 points et 6 rebonds de moyenne en Euroleague.

« S’il est en bonne santé, j’espère qu’il sera là. Je le connais très bien puisqu’on a fait des campagnes U20 ensemble, mais c’est très important de le voir, moi en tant que coach et lui en tant que joueur de l’Équipe de France A », a réagi Frédéric Fauthoux pour le site de la Fédération.

Comme Jaylen Hoard et Nadir Hifi, Mathias Lessort ne rejoindra le groupe que le mercredi 25 novembre, en raison de ses obligations en Euroleague.

« Dès qu’on peut avoir des joueurs d’Euroleague, on le fait ! Le critère, cette fois, était de faire appel à des joueurs qui jouent le mardi 24 novembre. Cela leur permet d’arriver le mercredi, de s’entraîner le jeudi et de jouer vendredi en Estonie. Cela a du sens », explique le sélectionneur.

« On a forcément hésité et le choix s’est porté sur deux intérieurs [Lessort et Hoard] et sur Nadir Hifi. Cela implique évidemment d’expliquer qu’on ne peut pas sélectionner tous les joueurs d’Euroleague, et cela a été fait. »

Hugo Yimga-Moukouri pour préparer l’avenir

Un noyau de joueurs expérimentés, qui ont déjà participé aux précédentes fenêtres, a été conservé pour assurer une forme de continuité au sein du groupe. Mais il est aussi notable de voir le nom du jeune prospect NBA Hugo Yimga-Moukouri, l’ailier de 18 ans de Nanterre, appelé pour la première fois chez les Bleus.

« Aujourd’hui, Hugo Benitez, Adam Mokoka, Gérald Ayayi, Amine Noua, Lionel Gaudoux ou encore Axel Bouteille sont des joueurs qui ont participé à des fenêtres. C’est décisif pour s’opposer à d’autres nations qui ont quasiment la même équipe à chaque fenêtre », souligne Frédéric Fauthoux.

Pour le sélectionneur, cette fenêtre représente aussi une occasion d’intégrer les talents de demain, avant leur éventuel départ outre-Atlantique. « C’est aussi une façon de les préparer, de les investir et de leur montrer ce qu’est l’Équipe de France pour qu’ils aient envie d’y revenir. Parce que on sait qu’il y a de grandes chances, et c’est tout ce que je souhaite à Hugo, qu’ils partiront très vite en NBA » conclut ainsi le sélectionneur.

Reste désormais à savoir si Mathias Lessort sera bien de la partie, alors que Frédéric Fauthoux devra ramener son groupe à douze joueurs pour le déplacement en Estonie.