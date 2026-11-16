Tari Eason remercie les Wizards pour ses 25 points…

Auteur de 25 points en sortie de banc lors de la démonstration des Rockets à Washington (147-119), Tari Eason a été interrogé après la rencontre sur les raisons de sa meilleure performance offensive de la saison.

Réponse ? « Putain, les Wizards, franchement. Oui, c’est grâce à eux ! », a-t-il répondu, sourire aux lèvres.

Une façon pour l’ailier de Houston de souligner le manque de résistance de ses adversaires, face auxquels il a inscrit ses 25 points à 10/14 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, en ajoutant 7 rebonds en 30 minutes.

Et il n’a d’ailleurs pas été le seul joueur de Houston à profiter des inquiétantes largesses défensives de Washington. Amen Thompson a inscrit 26 points à 9/11 aux tirs, tandis que Kevin Durant en a ajouté 25 à 8/13. Au total, les Rockets ont terminé la rencontre avec 147 points, 40 passes décisives et 57,8% de réussite aux tirs !

Les Wizards ne font vraiment peur à personne

De quoi ajouter une nouvelle humiliation à la série noire des Wizards, désormais sur sept défaites consécutives après avoir pourtant remporté quatre de leurs sept premières rencontres.

« Ce n’est pas ça, s’investir en défense. Nous devons nous regarder dans le miroir et prendre nos responsabilités. Ce n’était pas l’effort nécessaire pour gagner », a regretté Brian Keefe, particulièrement remonté après le match.

Anthony Davis, qui promettait avant la saison une équipe capable de figurer parmi les dix meilleures défenses NBA, ne pouvait que constater les dégâts.

« Personne ne va nous plaindre. Nous devons simplement nous mettre au travail en défense », a reconnu l’intérieur. En attendant, les adversaires des Wizards semblent prendre beaucoup de plaisir à les affronter.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 21.6 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 21.8 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 57 24.9 48.7 34.2 76.0 2.2 4.1 6.4 1.5 2.4 1.7 1.1 0.9 12.0 2025-26 HOU 60 25.8 41.6 35.8 77.6 2.1 4.2 6.3 1.5 2.3 1.2 1.4 0.5 10.5 2026-27 HOU 14 24.8 44.4 28.3 90.0 2.1 4.1 6.2 1.3 2.3 0.9 1.2 1.0 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.