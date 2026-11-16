Le droit à l’erreur de Darius Acuff Jr. rappelle des souvenirs à « SGA »

« Il n’est pas timide, ce qui est très impressionnant […] Il ne se laisse jamais déstabiliser. » Le compliment, qui sonne comme un euphémisme, est de Shai Gilgeous-Alexander et vise son adversaire de la soirée avec le Thunder, Darius Acuff Jr, propulsé première option offensive des Kings.

Face à OKC, le rookie a encore montré qu’il n’avait pas froid aux yeux en attaque. En 32 minutes, il a cumulé 26 points et 6 passes, avec une bonne dose de déchet : 10/25 aux tirs, dont 3/10 de loin, et 9 ballons perdus ! Lorsqu’il était en jeu, les Kings ont été surclassés au score (-24).

« Peu importe ce qui se passe, il aborde chaque action avec confiance. Et tous les grands joueurs ont cette qualité. Il n’y en a pas un seul parmi les très grands qui en soit dépourvu. Avoir cette confiance permet donc de prendre une longueur d’avance sur les autres joueurs de sa génération », positive encore « SGA ».

Le 7e choix de la Draft est bien le meilleur marqueur parmi les rookies (25,5 points), sans pour autant paraître favori pour le trophée de meilleur débutant de l’année, Yaxel Lendeborg ayant pris de l’avance.

La chance de pouvoir expérimenter

Reste que le contexte dans lequel évolue Darius Acuff Jr. rappelle des souvenirs au double MVP en titre. Drafté par les Clippers en 2018, il avait rejoint OKC un an plus tard, aux côtés de Chris Paul. Il avait par la suite pris les commandes d’une équipe qui avait dû patienter trois ans après le départ de « CP3 » pour retrouver les playoffs.

Autrement dit, « SGA » aussi a pu largement expérimenter durant ces années difficiles sur le plan collectif, sans avoir à se soucier immédiatement des résultats.

« La meilleure façon d’apprendre, c’est par l’expérience. Et j’ai eu la chance d’avoir les clés pour expérimenter, découvrir ce que je pouvais ou ne pouvais pas faire, et voir à quoi mon jeu pouvait ressembler », se souvient le joueur de 28 ans. Durant ces trois années, le natif de Toronto avait donné un bon aperçu de ce qui allait arriver par la suite en tournant à 27 points de moyenne, alors que l’ossature actuelle du Thunder se formait via la Draft.

« Tant que tu abordes les choses de la bonne manière, avec les bonnes intentions, et que tes coéquipiers le savent, tout ira bien. On n’a pas l’impression qu’ils se disputent ou qu’ils soient en conflit les uns avec les autres. Donc, je dirais que c’est encourageant de le voir prendre tous ces tirs », dit encore Shai Gilgeous-Alexander.

Reste une différence de taille : contrairement au Thunder de l’époque, les Kings comptent encore des vétérans qu’on soupçonne vouloir quitter le navire. Dans une équipe qui enchaîne les défaites, dont six de suite (1v-12d), la bonne entente du groupe et la patience de chacun restent à démontrer…