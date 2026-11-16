De -22 à +2 en dix minutes, le retour éclair des Hawks

Atlanta s’est fait peur. En déplacement dans le Wisconsin pour y défier des Bucks qui restaient avant la rencontre sur neuf défaites de suite, les Hawks ont bien cru devoir s’incliner dès le début de rencontre…

Car ils ont réalisé une entame cauchemardesque. Particulièrement maladroits dans le premier quart (7/18 aux tirs), ils ont également été dominés dans l’envie, concédant 16 points sur deuxième chance sur la période.

Alors que l’écart a même atteint les 22 unités en début de deuxième quart, Quin Snyder avait déjà ouvert son banc pour tenter de rebondir. Un choix payant, puisque les remplaçants ont donné le ton, en resserrant l’étau en défense et en affichant davantage d’énergie.

Une dynamique transmise au cinq de départ à son retour sur le parquet. Les titulaires ont ainsi parfaitement pris le relais pour achever d’effacer le déficit accumulé.

En seulement dix minutes, les Hawks sont passés de -22 à +2, grâce à un lay-up de Dyson Daniels juste avant la mi-temps. Un retournement de situation express, les visiteurs gardant l’avantage jusqu’au buzzer final.

Corey Kispert a allumé la mèche

Au point de départ de ce run de 37-13, on retrouve Corey Kispert. Arrivé en Géorgie dans l’échange qui a envoyé Trae Young à Washington, le sniper a sonné la révolte en débloquant les siens à longue distance, avec trois tirs primés dans le seul deuxième quart-temps.

« Au début du deuxième quart-temps, les joueurs qui sont entrés en jeu ont complètement changé le cours du match. Et Corey, en particulier, nous a donné un énorme coup de boost », a apprécié Quin Snyder.

De quoi illustrer la résilience du numéro 24, qui s’est toujours tenu prêt à performer, même s’il n’a pas toujours figuré dans les plans de son entraîneur depuis son transfert.

« Vous savez, être capable de faire ça alors qu’il y a des matchs où vous ne jouez pas du tout, où vous restez sur le banc… C’est cette compétitivité, cette envie de se battre, cette détermination qui vous permettent de remonter un déficit de 20 points », a expliqué le technicien.

« J’ai été très adroit au tir depuis le début de la saison, donc il n’y a aucune raison que ça change. Je ne peux pas entrer sur le terrain et commencer à douter de moi », a confirmé l’arrière. « Je veux juste shooter sans hésiter. Et comme j’ai été suffisamment adroit depuis le début de la saison, il y a de bonnes chances que le ballon rentre. »