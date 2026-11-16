Dylan Harper veut faire des soirées à 30 points une habitude

« C’est le premier d’une longue série », jubilait Dylan Harper après avoir inscrit plus de 30 points pour la première fois de sa carrière. Un nouveau record pour le sophomore, qui confirme son excellent début de saison.

Ce dernier a d’ailleurs inscrit 18 de ses 31 points dans le dernier quart-temps, soit quand les Spurs en ont eu le plus besoin. Il a notamment marqué 16 des 24 derniers points de sa formation pour sortir les siens d’un joli pétrin et leur permettre de s’imposer malgré un Mo Bamba intraitable en face (26 points à 6/6 de loin).

Une appétence pour les moments décisifs que le deuxième choix de la Draft 2025 n’a jamais cachée, et qu’il a de nouveau démontrée.

Avec l’absence de De’Aaron Fox, il a pris davantage de responsabilités offensives. Mais, mentalité Spurs oblige, le jeune arrière, qui a ajouté 9 rebonds à sa grosse soirée, a forcément souhaité remercier ses coéquipiers.

« Mes coéquipiers ont fait un excellent travail pour m’aider à recevoir le ballon et à trouver les situations que je recherchais », a-t-il notamment déclaré après la rencontre. « Dans le quatrième quart-temps, c’est le moment de gagner. Et je pense que si tu n’as pas suffisamment confiance en toi pour prendre ces tirs que tu travailles sans arrêt à l’entraînement, alors ça ne sert à rien d’aller à la salle pour les répéter. »

Les Spurs de plus en plus matures

En plus de guider les Spurs vers un succès compliqué, son explosion dans le dernier quart-temps a permis de faire oublier une première mi-temps délicate, durant laquelle l’arrière peinait à trouver du rythme en attaque.

Raison pour laquelle son entraîneur Mitch Johnson attend de lui davantage de constance, tant son sophomore est difficile à arrêter lorsqu’il se met en route.

« Il a énormément de talent », a reconnu le coach. « Il lui a fallu un peu de temps pour se mettre en route. Je l’ai trouvé un peu amorphe en première mi-temps, mais lorsqu’il joue avec agressivité en attaque et qu’il est pleinement concentré en défense, il fait déjà partie des meilleurs joueurs de cette ligue, malgré son jeune âge. Plus il parviendra à maintenir ce niveau de jeu et d’intensité sur 48 minutes, plus il deviendra difficile à arrêter. »

Le réveil de Dylan Harper illustre toutefois une qualité qui sera essentielle à San Antonio pour atteindre ses grandes ambitions : celle de gagner même quand l’équipe n’est pas à son meilleur niveau. Un gage de maturité dont les Spurs font désormais preuve en ce début d’exercice, eux qui restent sur une série de douze victoires consécutives.

« Les matchs où l’on affronte plusieurs fois la même équipe sur une courte période sont difficiles à gagner. Tout comme ceux où vous restez sur plusieurs victoires consécutives, tandis que votre adversaire enchaîne les défaites », a ainsi expliqué Mitch Johnson. « Pour réussir à enchaîner les victoires, il faut parfois savoir gagner des matchs sans briller. Et c’est encourageant de voir nos joueurs trouver des solutions pour l’emporter même lorsque notre jeu n’est pas très séduisant, tout en continuant à apprendre de ces rencontres. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 69 22.6 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8 2026-27 SAS 14 31.5 50.0 34.0 87.2 1.0 4.5 5.5 4.7 2.4 1.0 1.4 0.1 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.