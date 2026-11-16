Comme chaque année pour « octobre rose », Kevin Durant participe à sa manière à la campagne de prévention et au dépistage du cancer du sein. La superstar des Rockets a pris fait et cause pour cette mobilisation suite au décès de sa tante, honorant sa mémoire chaque année avec un coloris portant son nom : « Aunt Pearl ».

La tradition perdure depuis la KD 4 et va se poursuivre cette saison avec la KD 19, même si celle-ci arrive un poil en retard sur le marché français cette année, deux semaines après la fin du mois d’octobre.

On retrouve une tige aux différents tons rose, avec un logo KD aux reflets iridescents sur la languette, tandis que l’ensemble repose sur une semelle intermédiaire dotée d’une mousse Cushlon 3.0 et d’une unité Zoom Strobel, et d’un revêtement extérieur blanc translucide. A noter également la mention du partenariat avec le « Kay Yow Cancer Fund » pour soutenir la recherche contre les cancers, au niveau de la semelle de propreté.

La KD 19 « Aunt Pearl » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.