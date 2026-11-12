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La KD 19 « Slim Reaper » arrive en France !

Publié le 12/11/2026 à 10:56 Twitter Facebook

Sneakers – On retrouve une touche phosphorescente et des motifs squelettiques pour accompagner une paire en orange et noir.

Même s’il arrive un peu tard sur le marché française, le 19e modèle signature de Kevin Durant ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Surnommé le « Slim Reaper » pour sa capacité à éliminer ses adversaires en les sanctionnant par son tir « létal », Kevin Durant sera bien sûr au rendez-vous de la fête d’Halloween.

Comme on pouvait s’y attendre, la KD 19 met ainsi à l’honneur le « Slim Reaper » qu’on retrouve sur la semelle intérieure, comme thème principal.

Le modèle est ainsi composé d’une tige en orange assortie de finitions en noir. Le coloris se démarque par ses motifs squelettiques, comme les ossements de la main sur l’empeigne, mais aussi un « Swoosh » latéral sous forme d’ossements ! Parmi les autres détails notables, la semelle extérieure phosphorescente brille dans l’obscurité, tout comme le logo KD, retravaillé pour l’occasion, sur la languette. Pour rappel, la semelle intermédiaire est équipée d’une mousse Cushlon 3.0 alliée à une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur.

La Nike KD 19 « Slim Reaper » est actuellement disponible en précommande sur Basket4Ballers, avec une expédition prévue pour la fin de semaine, au prix de 160 euros !

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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