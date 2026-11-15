Un match déclic pour Alex Sarr aux côtés d’Anthony Davis ?

Avec cette action très bien exécutée, les Wizards s’étaient mis en très bonne position de gagner. Trae Young avait ainsi trouvé sur le « pick-and-roll » Anthony Davis qui, au cœur de la raquette, avait envoyé Alex Sarr au « alley-oop » après une coupe dans le dos de la défense.
Malgré sept points d’avance grâce à ce bel enchaînement, à trois minutes de la fin de la première prolongation face aux Pistons, les hommes de Brian Keefe vont finir par s’incliner à l’issue de la seconde période supplémentaire.
Un revers cruel pour ce trio des Wizards, qui n’avait encore jamais autant brillé cette saison. Maladroit dans le jeu (8/23), mais parfait aux lancers-francs (17/17), Trae Young a fini avec 37 points et 14 passes. « AD » a signé un double-double à 30 points et 15 rebonds, quand le Français a également fini avec 30 unités (12/14) et 9 rebonds.
Il s’agissait de la meilleure production offensive de ce dernier, limité à seulement 9,5 points de moyenne avant cette sortie. Celui-ci devait se douter, avec les arrivées des deux autres, en plus d’AJ Dybantsa, qu’il aurait moins d’opportunités de s’exprimer offensivement. Mais peut-être pas autant…
Une complémentarité à développer
Un match déclic alors, pour lancer sa troisième saison en NBA ? « J’ai toujours confiance en mon tir. Soit ça rentre, soit ça ne rentre pas. Mais oui, on peut s’appuyer sur un match comme celui-là à l’échelle de toute l’équipe, notamment pour notre engagement et notre énergie. On avait le match en main dans le money time et on a laissé filer la victoire. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre », rétorque-t-il.
L’une des pistes consiste justement à impliquer davantage le Français. « Alex a réalisé un gros match offensif ce soir. On sait qu’il en est capable. Mais, pour nous, tout commence en défense et notre capacité à contrôler la raquette. Et ils ont fait du super boulot dans ce domaine ce soir », constate Brian Keefe sur la paire Sarr-Davis.
Car la production du Français semble étroitement liée à la qualité de son entente avec Anthony Davis. « On en a parlé lors de notre réunion d’avant-match, leur complicité dans le jeu de passes entre intérieurs, leur façon de se positionner ensemble, de communiquer en défense et de nous aider à tenir la raquette, tout cela va constituer notre marque de fabrique », développe le coach.
De son côté, Alex Sarr rappelle tout de même que ce match face aux Pistons a été très long, de quoi gonfler les temps de jeu (43 minutes pour Davis, 44 pour lui) et les statistiques.
« Mais le fait d’avoir des paniers faciles et un très haut taux de réussite à nous deux… C’est à nous de trouver des manières de gagner les matchs », affiche le Français, dont l’équipe reste sur six revers. À défaut de victoire, cette rencontre pourrait au moins servir de référence pour développer les automatismes entre les deux intérieurs.
|Alexandre Sarr
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2024-25
|WAS
|67
|27.1
|39.4
|30.8
|67.9
|1.9
|4.6
|6.5
|2.4
|2.2
|0.7
|1.7
|1.5
|13.0
|2025-26
|WAS
|48
|27.2
|48.2
|33.3
|69.2
|2.2
|5.2
|7.4
|2.7
|2.2
|0.8
|1.7
|2.0
|16.3
|2026-27
|WAS
|12
|27.2
|53.0
|27.5
|73.9
|2.0
|5.4
|7.4
|1.7
|2.3
|1.1
|1.3
|0.9
|11.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.