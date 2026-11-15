Un match déclic pour Alex Sarr aux côtés d’Anthony Davis ?

Avec cette action très bien exécutée, les Wizards s’étaient mis en très bonne position de gagner. Trae Young avait ainsi trouvé sur le « pick-and-roll » Anthony Davis qui, au cœur de la raquette, avait envoyé Alex Sarr au « alley-oop » après une coupe dans le dos de la défense.

Malgré sept points d’avance grâce à ce bel enchaînement, à trois minutes de la fin de la première prolongation face aux Pistons, les hommes de Brian Keefe vont finir par s’incliner à l’issue de la seconde période supplémentaire.

Un revers cruel pour ce trio des Wizards, qui n’avait encore jamais autant brillé cette saison. Maladroit dans le jeu (8/23), mais parfait aux lancers-francs (17/17), Trae Young a fini avec 37 points et 14 passes. « AD » a signé un double-double à 30 points et 15 rebonds, quand le Français a également fini avec 30 unités (12/14) et 9 rebonds.

Il s’agissait de la meilleure production offensive de ce dernier, limité à seulement 9,5 points de moyenne avant cette sortie. Celui-ci devait se douter, avec les arrivées des deux autres, en plus d’AJ Dybantsa, qu’il aurait moins d’opportunités de s’exprimer offensivement. Mais peut-être pas autant…

Une complémentarité à développer

Un match déclic alors, pour lancer sa troisième saison en NBA ? « J’ai toujours confiance en mon tir. Soit ça rentre, soit ça ne rentre pas. Mais oui, on peut s’appuyer sur un match comme celui-là à l’échelle de toute l’équipe, notamment pour notre engagement et notre énergie. On avait le match en main dans le money time et on a laissé filer la victoire. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer de cette rencontre », rétorque-t-il.

L’une des pistes consiste justement à impliquer davantage le Français. « Alex a réalisé un gros match offensif ce soir. On sait qu’il en est capable. Mais, pour nous, tout commence en défense et notre capacité à contrôler la raquette. Et ils ont fait du super boulot dans ce domaine ce soir », constate Brian Keefe sur la paire Sarr-Davis.

Car la production du Français semble étroitement liée à la qualité de son entente avec Anthony Davis. « On en a parlé lors de notre réunion d’avant-match, leur complicité dans le jeu de passes entre intérieurs, leur façon de se positionner ensemble, de communiquer en défense et de nous aider à tenir la raquette, tout cela va constituer notre marque de fabrique », développe le coach.

De son côté, Alex Sarr rappelle tout de même que ce match face aux Pistons a été très long, de quoi gonfler les temps de jeu (43 minutes pour Davis, 44 pour lui) et les statistiques.

« Mais le fait d’avoir des paniers faciles et un très haut taux de réussite à nous deux… C’est à nous de trouver des manières de gagner les matchs », affiche le Français, dont l’équipe reste sur six revers. À défaut de victoire, cette rencontre pourrait au moins servir de référence pour développer les automatismes entre les deux intérieurs.

Alexandre Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27.1 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 48 27.2 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 2.2 0.8 1.7 2.0 16.3 2026-27 WAS 12 27.2 53.0 27.5 73.9 2.0 5.4 7.4 1.7 2.3 1.1 1.3 0.9 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.