Jaron Pierre Jr. a joué deux matchs et 59 minutes dans la même journée !

Jaron Pierre Jr. n’a pas eu besoin de trouver une occupation entre ses deux matchs. Il n’en a tout simplement pas eu le temps !

Après avoir inscrit 23 points lors de la première rencontre à domicile du Laketown Squadron, l’équipe de G-League affiliée aux Pelicans, le rookie des Pelicans a directement rejoint la salle de La Nouvelle-Orléans pour se préparer à affronter Denver.

« C’était magnifique ! », lance-t-il. « Je m’étais bien reposé en sachant que je devais jouer à 11 heures avec l’équipe de G-League. J’ai tout donné, nous avons gagné, puis je suis resté prêt sans savoir exactement ce qui m’attendait. Quand mon nom a été appelé, j’ai fait ce que j’avais à faire. Entre les deux rencontres, je n’ai rien eu le temps de faire : je suis venu directement ici pour me préparer. »

Le résultat : 13 points, 2 rebonds, 1 interception et 1 contre en 23 minutes face aux Nuggets, sans la moindre balle perdue. Avec son match du matin, le Louisianais aura passé au total 59 minutes sur les parquets.

De l’enthousiasme à revendre

Jamahl Mosley ne lui avait donné qu’une seule consigne avant la rencontre : arrêter de plaisanter, enfiler sa tenue et aller étudier des séquences vidéo de Jamal Murray. Quelques heures plus tard, Jaron Pierre Jr. se retrouvait à défendre sur le meneur des Nuggets, mais également sur Aaron Gordon après certains changements défensifs.

« C’était simplement la continuité du premier match », assure-t-il. « Je n’étais pas surpris une fois sur le terrain. Je savais que j’avais ma place. Pendant tout le temps où j’ai joué, je me disais : “Je suis vraiment ici, en train de le faire.” Mais je n’étais pas surpris. »

Ses deux tirs primés et son dunk en transition ont contribué à réveiller le public et permis aux Pelicans de rester au contact de Denver, avant de s’incliner 116-108. « Cela a apporté de l’énergie à mes coéquipiers et à moi-même », explique-t-il. « Je faisais tout ce que je pouvais en défense et Dieu me récompensait. Je sentais le public rester debout dès que je réalisais quelque chose, même si la plupart de mes actions étaient défensives. C’était magnifique ! »

Un enfant du pays

Pour Jamahl Mosley, qui refuse de se satisfaire d’une « victoire morale » après une sixième défaite de suite, son rookie a incarné l’énergie et la solidarité retrouvées par son équipe.

« C’était du basket à l’état pur », souligne le technicien. « Il adore jouer et on voit toute la joie et toute l’énergie qu’il apporte. Il possède une vraie sérénité, sait ce qu’il veut faire et n’a pas peur des moments importants, des gros tirs ou de défendre sur n’importe qui. »

Originaire de La Nouvelle-Orléans, Jaron Pierre Jr. a pu vivre cette folle journée devant ses proches. Un contexte qui lui a donné un supplément d’énergie plutôt que de le fatiguer.

« Je voulais apporter ce dont l’équipe avait besoin. Je sortais du match avec le Squadron et, en arrivant ici, je suis simplement resté moi-même. Cette énergie a aidé l’équipe », estime-t-il. « Cela ressemblait un peu aux tournois AAU, quand on jouait toute la journée. »

Après avoir appris qu’il avait disputé 59 minutes, le rookie a d’abord prévu « beaucoup d’hydratation » et une bonne nuit de sommeil. Mais pas question de se plaindre de sa charge de travail. « J’aurais aimé que nous allions en prolongation », sourit-il. « J’aurais continué à jouer. »