Noah Penda prend son mal en patience

La nouvelle a été dure à digérer. Blessé lors du dernier match de présaison d’Orlando alors qu’il se préparait à entamer sa deuxième saison en NBA le couteau entre les dents, Noah Penda a soudainement changé de quotidien pour laisser place à une lente rééducation.

Jour après jour, semaine après semaine, il se remet progressivement de sa rupture partielle de l’ischio-jambier, une blessure qui nécessite du temps et de l’application, pour reprendre progressivement la course, puis le saut. Pour l’instant, le joueur ne sait pas encore quand il sera apte à revenir. Seul le jour suivant et le prochain exercice comptent…

« Je progresse bien. Je suis à la lettre les consignes du staff médical et, globalement, je me sens mieux physiquement. Je sais que l’important, c’est de savoir quand je pourrai revenir sur le terrain à 100 %. Donc, je suis sur la bonne voie, je progresse comme il faut. J’ai hâte de revenir », a-t-il déclaré. «Trust the Process» Le Français a confié avoir traversé des moments difficiles lors de la première semaine, car c’est la première fois de sa carrière qu’il se blesse pour une aussi longue durée et se retrouve privé de sa passion. Il s’est ainsi nourri de la discipline d’autres joueurs également convalescents comme Paolo Banchero, Jonathan Isaac ou encore trois autres joueurs qui ont retrouvé les parquets vendredi soir face à Milwaukee : Jalen Suggs, Tristan da Silva et Jamal Cain. Tout ce petit groupe s’est tiré vers le haut, même si ce n’est que lorsque Noah Penda a pu reprendre des exercices avec le ballon en main qu’il a définitivement retrouvé le sourire. «Je ne savais pas à quoi ça ressemblerait de revenir d’une grosse blessure comme celle là. Je suis quelqu’un qui a besoin de beaucoup bouger, et qui aime le basket avant tout. Donc ça a été comme une libération lorsque vous m’avez vu shooter à New York (fin octobre). Mentalement, ça fait du bien de pouvoir faire tout ça aussi rapidement. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je sais qu’au moins, je peux toucher le ballon et aller sur le terrain, et ça fait du bien». Au-delà de la frustration, Noah Penda espérait pouvoir se montrer auprès de son nouveau coach, Sean Sweeney, afin de gagner sa confiance. Malgré la blessure, il faut croire que le Français a marqué des points aux yeux du nouvel homme fort du Magic, qui a déjà été témoin de la passion de son sophomore pour le basket.

« Parmi les joueurs de l’équipe, il y en a beaucoup qui aiment vraiment le basket. Mais lui arrive sans doute en tête de liste », a glissé coach Sweeney. « Son éthique de travail, les questions qu’il pose… Il est vraiment impliqué, qu’il soit sur le terrain ou non. Il fait du bon travail. Il doit continuer ainsi, continuer à se battre pour revenir ». Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12.8 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8 Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.